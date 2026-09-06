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Антонеллі став третім пілотом в історії, який виграв гонку, стартуючи з 19-ї позиції або нижче

Олексій Мурзак — 6 вересня 2026, 19:48
Антонеллі став третім пілотом в історії, який виграв гонку, стартуючи з 19-ї позиції або нижче
Андреа Кімі Антонеллі
Getty Images

Пілот Мерседес Андреа Кімі Антонеллі, який здобув феноменальну перемогу на Гран-прі Італії, стартувавши з 19 місця, став лише 3-м пілотом в історії Формули-1, якому вдалося подібне досягнення.

Відповідну статистку наводить портал статистики королівських перегонів.

До нього єдиним пілотом, який переміг саме з 19-го місця на стартовій решітці, був Білл Вукович на легендарній гонці "Індіанаполіс-500" у 1954 році (у ті роки вона офіційно входила до заліку чемпіонату світу Формули-1).

Обох випередив лише Джон Вотсон, який, стартувавши з 22-го місця, виграв Гран-прі Лонг-Біч у 1983 році.

Зазначимо, що це перша перемога італійського гонщика на Гран-Прі Італії з 1966 року, коли тріумфував Людовіко Скарфіотті з команди Феррарі.

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