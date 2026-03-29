Треба з'ясувати, що сталось зі стартом: Антонеллі – про перемогу на Гран-прі Японії

Микола Літвінов — 29 березня 2026, 11:42
Треба з'ясувати, що сталось зі стартом: Антонеллі – про перемогу на Гран-прі Японії
Андреа Кімі Антонеллі
Getty Images

Переможець третього етапу Формули-1 на Гран-прі Японії пілот команди Мерседес Андреа Кімі Антонеллі сказав, що враження від заїзду у нього чудові, але відзначив складнощі зі стартом та вдалий збіг обставин із машиною безпеки.

Його слова передає Sky Sports.

"Відчуття просто чудові! Звісно, ще зарано думати про чемпіонат, але ми на правильному шляху. У мене був жахливий старт. Треба з'ясувати, що сталося.

Потім мені пощастило, що завдяки машині безпеки я опинився на чолі, але потім темп був просто неймовірним. Було дійсно приємно. Під час другого відрізку я чудово відчував машину. Я дуже задоволений цим".

Зазначимо, що через повільний старт італієць втратив позиції та тимчасово відкотився у кінець першої шістки, пропустивши вперед Оскара Піастрі, Шарля Леклера та Ландо Норріса.

Також 19-річний італієць розповів про необхідність покращення роботи з відпусканням зчеплення та ефективність шин під час дистанції.

"Я можу потренуватися з відпусканням зчеплення, щоб краще відчути його, адже, безперечно, це було моїм слабким місцем у цьому сезоні. Мені потрібно це виправити, адже від цього може залежати перемога чи поразка в гонці.

На середніх шинах ми були сильні, коли мали вільний простір, а на жорстких темп був неймовірним. Не знаю, яким би був результат без автомобіля безпеки, але він значно полегшив мені життя".

Нагадаємо, на Гран-прі Японії Андреа Кімі Антонеллі здобув другу поспіль перемогу в кар'єрі та очолив загальний залік пілотів із 72 очками, випереджаючи напарника Джорджа Расселла (63) та Шарля Леклера (49) з Феррарі. Другим у гонці фінішував Оскар Піастрі на Макларен, третім – Леклер.

Наступний етап "королеви автоспорту" відбудеться вже за 5 тижнів. Через скасування етапів у Бахрейні та Саудівській Аравії повернеться Ф-1 вже на етапі в Маямі, першому з трьох заїздів у США.

