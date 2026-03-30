Пілот Вільямс – про аварію Бермана на Гран-прі Японії: Ми попереджали їх, що таке може статися

Пілот Вільямс Карлос Сайнс відреагував на аварію гонщика Хаас Олівера Бермана на Гран-прі Японії.

Про неї він розповів у коментарі Sky Sports.

Він заявив, що вони попереджали Формулу-1 та ФІА щодо таких можливих аварій через високу швидкість зближення.

"Ми попереджали їх (Формулу-1 та ФІА – прим. ред.), що таке може статися. Такі швидкості зближення й такі аварії були неминучими, і я не дуже задоволений тим, що ми маємо зараз. Сподіваюся, ми знайдемо краще рішення, яке не створюватиме цих величезних швидкостей зближення й забезпечить безпечніший спосіб проведення перегонів", – сказав Сайнс.

Зазначимо, що ключовим моментом гонки в Японії стала саме аварія Бермана на 22-му колі. Після 12-го повороту пілот Хаас намагався атакувати Франко Колапінто на Альпін, який значно сповільнився.

Однак аргентинець різко змінив траєкторію і змусив Бермана з'їхати на траву, де він втратив болід і на високій швидкості врізався у відбійник. 20-річний пілот сам виліз із боліда, але накульгував, коли покидав межі траси.

Раніше повідомлялось, що Міжнародна автомобільна федерація (ФІА) вже відреагувала на аварію. Вона підтвердила проведення квітневих зустрічей для обговорення нового регламенту Формули-1.

Нагадаємо, на Гран-прі Японії перемогу здобув пілот Мерседес Андреа Кімі Антонеллі, який очолює загальний залік із 72 очками. Другим фінішував Оскар Піастрі на Макларен, третім – Шарль Леклер із Феррарі.