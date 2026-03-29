Цей вікенд став добрим знаком: Норріс – про виступ у Гран-прі Японії

Чинний чемпіон Формули-1 Ландо Норріс оцінив свій виступ у Гран-прі Японії.

Слова 26-річного гонщика цитує сайт Формули-1.

За словами Норріса, команда оговталася після невдалого виступу в Китаї, зробивши правильні висновки.

"Це був хороший старт. Гадаю, темп був непоганим, і ми виглядали цілком пристойно.

Ми не те щоб зробили крок у розвитку. Ми покращили роботу двигуна та витиснули максимум із силової установки. Тут це також було легше зробити, але з точки зору самого боліда ми все ще дуже далеко від лідерів, тому я вважаю хорошим знаком те, що ми все одно фінішували другим і п'ятим. Машина все ще кидає нам виклик, тож у певному сенсі це позитивний момент, а не негативний.

Це показує, що якщо ми покращимо ситуацію ще трохи, або навіть суттєво, ми знову зможемо бути швидкими. Ми зможемо бути дуже сильними та впевненішими, тому цей вікенд став для нас добрим знаком", – сказав Норріс.