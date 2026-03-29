Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Автоспорт

Цей вікенд став добрим знаком: Норріс – про виступ у Гран-прі Японії

Сергій Шаховець — 29 березня 2026, 16:14
Ландо Норріс
instagram.com/lando

Чинний чемпіон Формули-1 Ландо Норріс оцінив свій виступ у Гран-прі Японії.

Слова 26-річного гонщика цитує сайт Формули-1.

За словами Норріса, команда оговталася після невдалого виступу в Китаї, зробивши правильні висновки.

"Це був хороший старт. Гадаю, темп був непоганим, і ми виглядали цілком пристойно.

Ми не те щоб зробили крок у розвитку. Ми покращили роботу двигуна та витиснули максимум із силової установки. Тут це також було легше зробити, але з точки зору самого боліда ми все ще дуже далеко від лідерів, тому я вважаю хорошим знаком те, що ми все одно фінішували другим і п'ятим. Машина все ще кидає нам виклик, тож у певному сенсі це позитивний момент, а не негативний.

Це показує, що якщо ми покращимо ситуацію ще трохи, або навіть суттєво, ми знову зможемо бути швидкими. Ми зможемо бути дуже сильними та впевненішими, тому цей вікенд став для нас добрим знаком", – сказав Норріс.

Нагадаємо, що Ландо Норріс фінішував п'ятим у Гран-прі Японії. Інший пілот команди Макларен Оскар Піастрі завершив гонку на другому місці.

У загальному заліку пілотів Норріс посідає 5 місце, маючи в активі 25 очок після трьох етапів Формули-1. У Кубку конструкторів Макларен йде третім (46 очок).

Раніше Норріс розкритикував нові боліди Формули-1, назвавши їх найгіршими в історії.

Гран-прі Японії Формула 1 Ландо Норріс

Останні новини