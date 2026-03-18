Я точно відчуваю, що повернувся: Гамільтон – про підсумки Гран-прі Китаю та очікування від наступних виступів Феррарі

Пілот команди Феррарі Льюїс Гамільтон прокоментував свій виступ на Гран-прі Китаю та оцінив поточне відставання від болідів Мерседес.

Британський гонщик зазначив, що у кваліфікації команда була ближчою до суперників, проте в умовах гонки Мерседес мала перевагу в чотири або п'ять десятих секунди.

"Я справді відчуваю, що можу сказати: перемога стала ближчою, ніж будь-коли раніше. Минулого року вона була як ніколи далекою. Але, як ви бачили, ці хлопці з Мерседес у кваліфікації – ми були трохи ближче до них у кваліфікації – але в гоночному режимі, думаю, вони зараз випереджають нас на чотири-п'ять десятих.

Оцінюючи свою фізичну та ментальну форму, семиразовий чемпіон світу заявив, що почувається максимально готовим завдяки найінтенсивнішим зимовим тренуванням у своїй кар'єрі.

"Я точно відчуваю, що повернувся до своєї найкращої форми – як фізично, так і психологічно. Я все ще вважаю, що є куди рости. Цьогорічні зимові тренування були найважчими й найінтенсивнішими за всю мою кар'єру, і це, мабуть, пов'язано з віком. Відновлення займає більше часу. Але мені вдалося освоїти ці нові навички. У мене є чудовий тренер, з яким я працював і раніше, але ми почали працювати разом з Різдва".

Нагадаємо, за підсумками Гран-прі Китаю Гамільтон фінішував третім позаду пілотів Мерседес Андреа Кімі Антонеллі та Джорджа Расселла, потравши у топ-3 у складі Скудерії вперше за 26 етапів.

Наразі британець посідає 4 сходинку в загальному заліку пілотів, маючи 33 очки.

Вже за два тижні, 29 березня, відбудеться третя гонка сезону – Гран-прі Японії, після чого на нас очікуватиме 5-тижнева перерва через скасування етапів у Бахрейні та Саудівській Аравії.