Мені було дуже весело: Гамільтон – про перший подіум за Феррарі на Гран-прі Китаю та зіткнення з Леклером

Британський пілот команди Феррарі та семиразовий чемпіон світу Формули-1 Льюїс Гамільтон висловився щодо здобуття третього місця на Гран-прі Китаю у Шанхаї.

Його слова передає Sky Sports.

Гонщик привітав 19-річного пілота Мерседеса Андреа Кімі Антонеллі з перемогою та відзначив поточну перевагу цієї команди.

"По-перше, я мушу щиро привітати Кімі. Я дуже, дуже радий за тебе, друже, і для мене велика честь розділити цей момент з ним. Він зайняв моє місце в цій чудовій команді, тож величезні вітання Мерседесу. Зараз вони дійсно вириваються вперед, і нам доведеться докласти чимало зусиль, щоб не відставати".

Британець загалом позитивно оцінив свій старт та хід перегонів.

"Мені було дуже весело. Ми мали чудовий старт. Мені не вдалося утримати цих хлопців позаду, але залишатися в боротьбі – це була одна з найприємніших гонок, які я мав за довгий-довгий час, якщо не за все життя".

Також Гамільтон прокоментував протистояння зі своїм напарником Шарлем Леклером наприкінці гонки, підтвердивши факт незначного контакту між їхніми болідами.

"Те, що машини цього року такі, як вони є… та боротьба з Шарлем наприкінці була неймовірною. Чудова боротьба колесо в колесо, дуже чесна, саме така, як ми хочемо. Ми маємо продовжувати тиснути. Гадаю, був один момент, коли ми торкнулися, але це було ледь помітно, просто легкий поцілунок, тож усе гаразд. Але в цьому й суть – у жорстких перегонах".

Пілот висловив вдячність представникам Феррарі за роботу, однак наголосив на необхідності подальшого розвитку.

"Я маю висловити величезну подяку всім у Феррарі за те, що вони вивели нас на цю позицію. Я знаю, що це не зовсім те, чого ми прагнемо, ми хочемо бути попереду, там, де ці хлопці. Але ми маємо чудову платформу для роботи, і нам просто треба їхати на повній швидкості".

За підсумками Гран-прі Китаю 19-річний Антонеллі фінішував першим, ставши другим наймолодшим переможцем етапу в історії турніру після Макса Ферстаппена.

Другу позицію посів Расселл, а третім фінішував Гамільтон, який потрапив до топ-3 у складі Скудерії вперше за 26 етапів.

Вже за два тижні, 29 березня, відбудеться третя гонка сезону – Гран-прі Японії, після чого на нас очікуватиме 5-тижнева перерва через скасування етапів у Бахрейні та Саудівській Аравії.