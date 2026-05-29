ФІА розподілить дозволи ADUO командам до Гран-прі Монако

ФІА має надати дозволи ADUO виробникам силових установок до етапу в Монако.

Про це повідомляє Autoracer.it.

ADUO (Additional Development and Update Opportunities) — це нова система, запроваджена ФІА для сезону Формули-1 2026 року, призначена для вирівнювання продуктивності двигунів.

Регулятор визначить розподіл пільг на основі середніх показників найкращих болідів у першому контрольному періоді, тобто перших п'яти гонках.

Команди зможуть оновлювати широкий спектр компонентів згідно з регламентом 2026 року, включаючи двигун внутрішнього згоряння, турбокомпресор та систему ERS.

Виробники з дозволом ADUO додатково отримають пом'якшення в обмеженнях щодо ліміту бюджету та кількості часу роботи на випробувальних стендах.

Команди, які замовляють двигуни, матимуть право відмовитися від встановлення нових агрегатів або попросити відкласти їхнє використання через проблеми з адаптацією шасі.

Зазначимо, що ADUO дозволить відстаючим розробникам, таким як Honda, швидше модифікувати деталі завдяки виділенню додаткових авансових коштів. Система створена для запобігання домінуванню одного виробника.

На початку травня Міжнародна автомобільна федерація офіційно підтвердила, що у 2027 році на боліди Формули-1 чекають серйозні зміни силових установок. Відповідні нововведення були погоджені під час онлайн-зустрічі з командами та виробниками силових установок.