Було круто спостерігати за Максом: Рассел поділився мрією виступити на 24 годинах Нюрбургрингу
Пілот Мерседес Джордж Рассел поділився бажанням позмагатися на легендарних 24 годинах Нюрбургрингу.
Його слова цитує RacingNews365.
"Так, безумовно, одного дня. Чесно кажучи, було досить круто спостерігати за Максом у вихідні. Я стежив за цією гонкою в минулому, і ці 24-годинні гонки – там (у Нюрнбурзі – прим.), а також у Батерсті – це жорстокі гонки".
Ферстаппен вже давно висловлював інтерес до гонок на витривалість, а також регулярно бере участь у тривалих сесіях симуляторних гонок вдома.
Рассел зазначив, що його ситуація дуже відрізняється від ситуації Ферстаппена, оскільки він все ще прагне здобути свій перший титул чемпіона Формули-1.
"Усі ми перебуваємо в дещо іншому становищі, ніж Макс. Звісно, ми також прагнемо виграти чемпіонат світу, але, очевидно, він перебуває в розкішному становищі, яке дозволяє йому робити те, що йому подобається. І так, це чудово для нього. І він проробрив дивовижну роботу".
Нагадаємо, що команда чотириразового чемпіона світу Формули-1 Макса Ферстаппена не змогла дістатися фінішу 24 годин Нюрбургрингу.
Нагадаємо, що Форд розглядає можливість залучення Макса Ферстаппена до своєї майбутньої програми у чемпіонаті світу з перегонів на витривалість.