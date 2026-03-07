Від найкращих до найгірших машин: Норріс розкритикував нові боліди Формули-1

Чемпіон світу 2025 Ландо Норріс після кваліфікації Гран-прі Австралії висловився про нові правила Формули-1.

Слова британського автогонщика цитує Autosport.

Норріс був засмучений новою реальністю кермування болідами, які потрібно ретельно контролювати на трасі, щоб оптимізувати потреби силового агрегату в зборі електроенергії. За словами пілота команди МакЛарен, нові правила ускладнюють кермування машиною, особливо перед поворотами.

"Думаю, всі знають, у чому проблема. Річ у тім, що зараз співвідношення (ДВС і електричної складової – ред.) 50:50, і це просто не працює. Перед поворотами доводиться сильно сповільнюватися, всюди доводиться відпускати газ, щоб заряд батареї завжди був максимальним. Якщо батарея заряджена занадто сильно, теж виникають проблеми. Все це просто дуже складно. Ми перейшли від найкращих машин, створених коли-небудь у Формулі-1, і найприємніших в управлінні до, можливо, найгірших. Це неприємно, але з цим доводиться жити", – сказав Норріс.

Зазначимо, що чинний чемпіон світу посів шосте місце у кваліфікації. Поул-позицію на Гран-прі Австралії здобув гонщик Мерседес Джордж Расселл.

Також повідомлялося, що під час кваліфікації аварії зазнав Макс Ферстаппен. Нідерландському гонщику довелося робити рентген через підозру перелому руки.