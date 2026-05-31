Батько Ферстаппена засудив слова Штайнера про упередженість Макса до нових правил

Колишній керівник команди Формули-1 Гюнтер Штайнер розкритикував пілота Ред Булл Макса Ферстаппена через йогонового регламенту.

Про це він заявив The Red Flags Podcast.

Ця заява пролунала на тлі подіуму Макса Ферстаппена на Гран-прі Канади та попередньої його критики нових регуляцій Формули-1.

Окрім цього Штайнер додав, що заяви нідерландця є "політичною грою", щоб отримати для команди кращий двигун.

"Очевидно, після гонки Максу довелося вийти до преси і сказати: "Знаєте, вони мені все ще не дуже подобається, хіба що зовсім трішки... але я все одно хочу змінити регламент".

У цьому і полягає його політична гра – домогтися зміни моторного регламенту. Адже мова не просто про задоволення від пілотування, головна мета – зберегти свою перевагу в двигунах.

Адже якщо запустять ADUO, то інші команди отримають шанс скоротити відставання. Натомість, у разі зміни регламенту, усі знову опиняться в рівних стартових умовах. А це дає їм можливість здобути ще більшу перевагу і, відповідно, зробити Макса щасливішим"