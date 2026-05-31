Батько Ферстаппена засудив слова Штайнера про упередженість Макса до нових правил
Колишній керівник команди Формули-1 Гюнтер Штайнер розкритикував пілота Ред Булл Макса Ферстаппена через йогонового регламенту.
Про це він заявив The Red Flags Podcast.
"Макс Ферстаппен був щасливішим, бо потрапив на подіум. Гадаю, якби він переміг, то був би справді щасливий і це були б найкращі правила за всю історію. У будь-якому разі, я просто хотів уточнити, що емоційно ми на боці Макса щодо цього регламенту".
Ця заява пролунала на тлі подіуму Макса Ферстаппена на Гран-прі Канади та попередньої його критики нових регуляцій Формули-1.
Окрім цього Штайнер додав, що заяви нідерландця є "політичною грою", щоб отримати для команди кращий двигун.
"Очевидно, після гонки Максу довелося вийти до преси і сказати: "Знаєте, вони мені все ще не дуже подобається, хіба що зовсім трішки... але я все одно хочу змінити регламент".
У цьому і полягає його політична гра – домогтися зміни моторного регламенту. Адже мова не просто про задоволення від пілотування, головна мета – зберегти свою перевагу в двигунах.
Адже якщо запустять ADUO, то інші команди отримають шанс скоротити відставання. Натомість, у разі зміни регламенту, усі знову опиняться в рівних стартових умовах. А це дає їм можливість здобути ще більшу перевагу і, відповідно, зробити Макса щасливішим"
Батько Ферстаппена Йос Ферстаппен відреагував у своєму Твіттері на заяви Штайнер.
"Привіт, Гюнтер. Я розумію, чому ти більше не керівник команди Формули-1. По тому, як ти говориш".
Також на підтримку Макса висловився його напарник у 24 годинах Нюрбургрингу Дані Хункадельї.
"Хлопець попереджав усіх про нові правила ще з 2023 року, але керівник консорціуму, який перейняв команду Tech 3 у MotoGP, знає краще".
Нагадаємо, що Макс Ферстаппен посів третє місце на Гран-прі Канади, поступившись восьмиразовому чемпіону світу Льюїсу Гамільтону та зірці Мерседес Андреа Кімі Антонеллі.