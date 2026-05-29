У жодній з них немає ані краплі правди: бос Каділлак розвіяв чутки про звільнення Боттаса

Керівник команди Каділлак Грем Лоудон спростував чутки щодо можливого звільнення пілота Валттері Боттаса.

Про це повідомляє PlanetF1.com.

Лоудон відреагував на публікації про те, що фінського гонщика може замінити резервний пілот та гонщик Формули-2 Колтон Герта через недостатній темп порівняно з напарником Серхіо Пересом на етапі в Канаді.

"По-перше, я дуже, дуже чітко поясню: у жодній з них немає ані краплі правди. По-друге, якщо подивитися на роботу, яку виконують обидва пілоти, і Валттері, і Чеко, то вони роблять набагато більше, ніж пілоти в деяких інших командах, тому що ми будуємо команду, одночасно беручи участь у гонках, а це дуже незвичайне завдання".

Бос команди зазначив, що розповсюджувачі такої інформації не враховують базових правил чемпіонату.

"Чесно кажучи, я не читав усі чутки, але ті кілька, які я прочитав, здається, навіть не враховують абсолютно базових правил Формули-1, бо в деяких з них йдеться про те, що в наступних кількох перегонах Колтона виставлять замість Валттері чи щось таке. Колтон не має жодних балів суперліцензії, і, певною мірою, це, мабуть, говорить про все щодо якості деяких чуток, але я вважаю за краще не зосереджуватися на вказівці на очевидне. Дуже важливо чітко заявити, що немає ані найменшого натяку на реальну правду чи докази щодо будь-яких чуток, які натякають на те, що Валттері перебуває під загрозою або що Чеко може перейти до іншої команди".

Зазначимо, що нещодавно Sky Italia та BILD поширювали чутки про те, що команда Каділлак незадоволені результатами Валтеррі Боттаса й планують його замінити на гонщика Формули-2 Колтона Герту.

