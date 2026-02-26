Українська правда
Команда Ферстаппена та Мерседес вийшли на новий рівень співпраці

Денис Іваненко — 26 лютого 2026, 10:59
Команда Макса Ферстаппена Verstappen Racing зробила черговий крок у співпраці з Мерседес.

Про це повідомляє пресслужба Mercedes-AMG Motorsport.

Вона отримала офіційний статус заводської команди Performance Team від Mercedes-AMG. Відтепер її назва – Mercedes-AMG Team Verstappen Racing.

Зазначимо, що наприкінці 2025 року команда Verstappen Racing підписала багаторічний контракт із компанією Мерседес на постачання автомобілів для участі в перегонах GT. У новому сезоні чемпіонату GT World Challenge Europe команда використовуватиме Mercedes-AMG GT3.

Зараз співробітництво починає набувати ще більш чітких форм. Стартує сезон GT World Challenge Europe 2026 у квітні.

Нагадаємо, що раніше були чутки, що й сам Макс Ферстаппен може залишити Ред Булл і стати пілотом саме Мерседес. Проте цього так і не відбулось.

У січні ж з'явилась нова інформацію щодо можливого дострокового відходу нідерландця від "биків", з якими він має контракт до 2028 року. Це може статись за двох обставин.

Також Ферстаппен у вересні виграв свою першу гонку класу GT3. Він керував Ferrari 293.

