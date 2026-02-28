Ферстаппен заговорив про завершення кар'єри у Формулі-1

Пілот "Ред Булл" Макс Ферстаппен заявив, що вже має думки про завершення кар'єри у Формулі-1.

Його слова цитує Motorsport Week.

Нідерландець розповів, що не планує присвячувати перегонам все життя. Він хоче більше часу проводити з рідними людьми.

"Безумовно, наразі я ближче до кінця, це точно. Чинний регламент, скажімо так, не сприяє довголіттю моєї кар'єри у Формулі-1. Але це не має значення. Я вже дуже задоволений нею та можу спокійно залишити все це. У мене є інші проєкти. Кому взагалі важливо у 60 чи 70 років, виграв ти чотири титули чи десять? Я віддам перевагу провести цей час із сім'єю. Життя одне, і я не хочу 25 років із нього провести лише на перегонах", – сказав Ферстаппен.

Зазначимо, що Макс дебютував у Формулі-1 у 2015 році. Наступний сезон стане 12-м для нього в "королівських перегонах".

Він чотири рази тріумфував, а ще тричі завершував кампанію у трійці найкращих. Новий сезон стартує вже на початку березня – перше Гран-прі відбудеться в Мельбурні.

Раніше повідомлялось, що команда нідерландця Verstappen Racing зробила черговий крок у співпраці з Мерседес. Вона отримала офіційний статус заводської і тепер має назву Mercedes-AMG Team Verstappen Racing.