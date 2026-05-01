Норріс підтримає Ферстаппена на 24 годинах Нюрбургринга

Пілот Макларен та чинний чемпіон Формули-1 Ландо Норріс заявив, що стежитиме за виступом Макса Ферстаппена у легендарній гонці 24 години Нюрбургринга.

Про це він розповів у коментарі RacingNews365.

За словами британця, він уже активно слідкує за виступами Ферстаппена в GT-перегонах, які той проводить у межах підготовки до добової гонки на Нордшляйфе.

"Я дивився всі GT-гонки, в яких брав участь Макс. У мене багато друзів виступають у цьому класі, тому я стежу за цим уже давно", – зазначив Норріс.

Пілот підкреслив складність траси та її репутацію.

"Це складна і ризикована траса. Вона повністю виправдовує очікування і те, що про неї говорять".

Він також згадав про нещодавній трагічний інцидент у перегонах, наголосивши, що подібні ризики притаманні всьому автоспорту.

Ще Норріс підтвердив, що планує дивитися гонку 16–17 травня:

"Я буду дивитися – можливо, не всі 24 години, але максимально багато – і підтримувати Макса. Він – гонщик, якого я дуже поважаю".

Нагадаємо, що Ферстаппен за кілька стартів у 2026 році в рамках підготовки до виступу на Нюрбургрингу привернув значну увагу до майбутнього заїзду й тепер на Нордшляйф поїде рекордна кількість екіпажів з 2014 року.