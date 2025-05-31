Бондарев: Я підходжу до наступних етапів із великим оптимізмом

Український гонщик Prema Racing та академії Вільямс Олександр Бондарев вважає, що не зміг продемонструвати найвищі результати на другому етапі італійської Формули-4 через брак досвіду.

Про це Бондарев розповів у ексклюзивному коментарі Чемпіону.

"Я підходжу до наступних етапів із великим оптимізмом. Попереду Монца – траса, на якій у минулому сезоні я демонстрував свій найкращий темп, тож я сподіваюся повторити цей успіх. Перед гонкою у нас заплановані тести, під час яких я зосереджуся на відпрацюванні всіх аспектів гоночного вікенду: від налаштувань боліда до стратегії та стабільності в різних умовах. Це допоможе уникнути проблем, які виникли в Валлелунзі.

Щодо весняної частини чемпіонату, я вважаю, що мій темп був дуже сильним на обох етапах. Я показував конкурентну швидкість, але через власні помилки, зовнішні фактори, такі як інциденти чи погодні умови, результати виявилися гіршими, ніж могли бути. Це дало мені цінний досвід, і я впевнений, що зможу використати його для покращення виступів у наступних гонках", – сказав Бондарев.

Нагадаємо, що за підсумками другого етапу італійської Формули-4 Олександер Бондарев посідає п'яте місце в заліку новачків, маючи 70 очок, відставання від другої сходинки складає 30 балів.

Команда українця Prema Racing упевнено очолює Кубок конструкторів, маючи перевагу в 168 очок над другою US Racing.

Наступний етап італійської Формули-4 запланований на 20-22 червня. Прийматиме гонки "храм швидкості" легендарний трек у Монці.