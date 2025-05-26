Бондарев завершив другий етап італійської Формули-4

Український гонщик команди Prema Racing Олександр Бондарев завершив виступи на другому етапі італійської Формули-4, що відбувся поблизу Риму.

Пілот академії Вільямс фінішував 17-м у першій гонці, 10-м у другій та 12-м у третій. У підсумку за цей етап Бондарев здобув один заліковий бал до загального заліку, де українець наразі займає 16 місце.

У заліку новачків Бондарев постів третє місце в другій гонці і наразі йде п'ятим серед усіх пілотів, маючи 70 очок, відставання від другої сходинки складає 30 балів.

Команда Олександра Prema Racing упевнено очолює Кубок конструкторів, маючи перевагу в 168 очок над другою US Racing.

Наступний етап італійської Формули-4 запланований на 20-22 червня. Прийматиме гонки "храм швидкості" легендарний трек у Монці.