Бондарев фінішував 4-м у суботній гонці Формули-4 на етапі в Муджелло

У суботу, 25 липня, на автодромі Муджелло в Італії відбулася гонка 4-го етапу Формули-4 у групах А та В.

Український пілот команди Prema Racing Олександр Бондарев фінішував у ній 4-м.

Олександр стартував пʼятим, але вже на десятій хвилині поступився місцем Арі Бансалу. Проте після сходу Вайса Бондарев знову повернувся на початкову позицію, а згодом через штраф Консані став четвертим.

Наступний заїзд за участю українця відбудеться вже у неділю, 26 липня, о 9:50 за київським часом.

Попередні результати гонки груп А та В на етапі у Муджелло

1. Арі Бансал (Індонезія) – 28:08.535

2. Ніколо Макканьяні (Італія) +5.577

3. Давід Косма-Крістофор (Румунія) +6.405

4. Олександр Бондарев (Україна) +7.053

Нагадаємо, напередодні Бондарев посів п'яте місце в заключній гонці на етапі E4 Championship у Ле Кастелле (Франція) на трасі Поль Рікар.