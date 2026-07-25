Бондарев фінішував 4-м у суботній гонці Формули-4 на етапі в Муджелло
У суботу, 25 липня, на автодромі Муджелло в Італії відбулася гонка 4-го етапу Формули-4 у групах А та В.
Український пілот команди Prema Racing Олександр Бондарев фінішував у ній 4-м.
Олександр стартував пʼятим, але вже на десятій хвилині поступився місцем Арі Бансалу. Проте після сходу Вайса Бондарев знову повернувся на початкову позицію, а згодом через штраф Консані став четвертим.
Наступний заїзд за участю українця відбудеться вже у неділю, 26 липня, о 9:50 за київським часом.
Попередні результати гонки груп А та В на етапі у Муджелло
1. Арі Бансал (Індонезія) – 28:08.535
2. Ніколо Макканьяні (Італія) +5.577
3. Давід Косма-Крістофор (Румунія) +6.405
4. Олександр Бондарев (Україна) +7.053
Нагадаємо, напередодні Бондарев посів п'яте місце в заключній гонці на етапі E4 Championship у Ле Кастелле (Франція) на трасі Поль Рікар.