Бондарев увійшов до лідерів кваліфікації Формули-4 в Муджелло

На автодромі в Муджелло завершилися кваліфікаційні сесії першого та другого етапу Формули-4

Український пілот команди Prema Racing Олександр Бондарев у першій кваліфікації посів четверте місце з часом 1:49.636.

Результати першої кваліфікації етапу Італійської Формули-4

Еліа Вайс (Німеччина) - 1:49.035 Алп Аксой (Туреччина) +0.333 Ніколо Макканьяні (Італія) +0.426 Олександр Бондарев Україна) +0.601

У другій кваліфікаційній сесії найкращий час за підсумками заїзду продемонстрував румунський пілот Давід Косма-Крістофор, який подолав дистанцію за 1:49.035

Український гонщик Олександр Бондарев опинився серед лідерів, проте поступився найкращому графіку: крім Косми-Крістофора, випередити час українця вдалося ще чотирьом пілотам.

Організатори змагань незабаром сформують групи А–С. Саме за їхніми результатами стане відомо, у яких заїздах змагатиметься українець

Нагадаємо, напередодні Бондарев посів п'яте місце в заключній гонці на етапі E4 Championship у Ле Кастелле (Франція) на трасі Поль Рікар.