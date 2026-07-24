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Бондарев увійшов до лідерів кваліфікації Формули-4 в Муджелло

Олександр Булава — 24 липня 2026, 21:54
Бондарев увійшов до лідерів кваліфікації Формули-4 в Муджелло
Олександр Бондарев
facebook.com/PilotBondarev

На автодромі в Муджелло завершилися кваліфікаційні сесії першого та другого етапу Формули-4

Український пілот команди Prema Racing Олександр Бондарев у першій кваліфікації посів четверте місце з часом 1:49.636.

Результати першої кваліфікації етапу Італійської Формули-4

  1. Еліа Вайс (Німеччина) - 1:49.035
  2. Алп Аксой (Туреччина) +0.333
  3. Ніколо Макканьяні (Італія) +0.426
  4. Олександр Бондарев Україна) +0.601

У другій кваліфікаційній сесії найкращий час за підсумками заїзду продемонстрував румунський пілот Давід Косма-Крістофор, який подолав дистанцію за 1:49.035

Український гонщик Олександр Бондарев опинився серед лідерів, проте поступився найкращому графіку: крім Косми-Крістофора, випередити час українця вдалося ще чотирьом пілотам.

Організатори змагань незабаром сформують групи А–С. Саме за їхніми результатами стане відомо, у яких заїздах змагатиметься українець

Нагадаємо, напередодні Бондарев посів п'яте місце в заключній гонці на етапі E4 Championship у Ле Кастелле (Франція) на трасі Поль Рікар.

Олександр Бондарев Формула-4

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