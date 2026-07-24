Бондарев увійшов до лідерів кваліфікації Формули-4 в Муджелло
На автодромі в Муджелло завершилися кваліфікаційні сесії першого та другого етапу Формули-4
Український пілот команди Prema Racing Олександр Бондарев у першій кваліфікації посів четверте місце з часом 1:49.636.
Результати першої кваліфікації етапу Італійської Формули-4
- Еліа Вайс (Німеччина) - 1:49.035
- Алп Аксой (Туреччина) +0.333
- Ніколо Макканьяні (Італія) +0.426
- Олександр Бондарев Україна) +0.601
У другій кваліфікаційній сесії найкращий час за підсумками заїзду продемонстрував румунський пілот Давід Косма-Крістофор, який подолав дистанцію за 1:49.035
Український гонщик Олександр Бондарев опинився серед лідерів, проте поступився найкращому графіку: крім Косми-Крістофора, випередити час українця вдалося ще чотирьом пілотам.
Організатори змагань незабаром сформують групи А–С. Саме за їхніми результатами стане відомо, у яких заїздах змагатиметься українець
Нагадаємо, напередодні Бондарев посів п'яте місце в заключній гонці на етапі E4 Championship у Ле Кастелле (Франція) на трасі Поль Рікар.