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Формула-4: де дивитися онлайн перегонів, у яких виступає українець Бондарев

Андрій Твердохліб — 24 травня 2025, 18:00
Формула-4: де дивитися онлайн перегонів, у яких виступає українець Бондарев
Олександр Бондарев

На автодромі "Валлелунга", що розташована на північ від Рима продовжаться змагання італійської Формули-4, що є одним з найпрестижніших чемпіонатів у цій серії перегонів.

Боротьбу за найвищі місця продовжуватиме й український гонщик команди Prema Racing Олександр Бондарев. 16-річний киянин у вересні 2023 року підписав контракт з командою Вільямс та став першим українцем, що приєднався до академії легендарної команди Формули-1.

Дивитися онлайн трансляцію другого етапу італійської Формули-4 можна на YouTube-каналі медіа "DeTalks", яке є офіційним транслятором італійської Формули-4 в Україні.

Гонка №3 відбудеться о 10:00 за київським часом, 25 травня. Фінал етапу розпочнеться о 16:00.

Розклад етапу – на нашому сайті за посиланням.

За підсумками першого етапу італійської Формули-4 Олександр Бондарев розташувався 10 місці в загальному заліку чемпіонату та на 4 позиції в заліку новачків.

Команда українця Prema Racing наразі впевнено лідирує в Кубку конструкторів італійської Формули-4, випереджаючи конкурентів на понад 100 очок.

Читайте велике ексклюзивне інтерв'ю з Олександром Бондаревим на нашому сайті.

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Олександр Бондарев

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