Бондарев здобув другий подіум у сезоні Формули-4
Олександр Бондарев
Український пілот команди Prema Racing Олександр Бондарев став третім на етапі ітілійської Формули-4 на автодромі Муджелло.
Через дощові умови та мокру трасу заїзд розпочався під режимом автомобіля безпеки. Після першого повноцінного старту заїзд неодноразово переривався — загалом на трасі тричі з'являвся сейфті-кар.
На останньому колі дистанції Бондарев здійснив прорив, обігнавши британця Крейгі та чеха Сімека, і фінішував на третій позиції.
Для українця це другий подіум у поточному сезоні, раніше він став другим на етапі в Мізано.
Результати Формули-4 у Муджелло
- Енді Консані (Франція)
- Бадер Аль Сулаїті (Катар)
- Олександр Бондарев (Україна)
Напередодні українець фінішував на четвертій позиції.
Нагадаємо, Бондарев посів п'яте місце в заключній гонці на етапі E4 Championship у Ле Кастелле (Франція) на трасі Поль Рікар.