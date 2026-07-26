Бондарев здобув другий подіум у сезоні Формули-4

Український пілот команди Prema Racing Олександр Бондарев став третім на етапі ітілійської Формули-4 на автодромі Муджелло.

Через дощові умови та мокру трасу заїзд розпочався під режимом автомобіля безпеки. Після першого повноцінного старту заїзд неодноразово переривався — загалом на трасі тричі з'являвся сейфті-кар.

На останньому колі дистанції Бондарев здійснив прорив, обігнавши британця Крейгі та чеха Сімека, і фінішував на третій позиції.

Для українця це другий подіум у поточному сезоні, раніше він став другим на етапі в Мізано.

Результати Формули-4 у Муджелло

Енді Консані (Франція) Бадер Аль Сулаїті (Катар) Олександр Бондарев (Україна)

Напередодні українець фінішував на четвертій позиції.

Нагадаємо, Бондарев посів п'яте місце в заключній гонці на етапі E4 Championship у Ле Кастелле (Франція) на трасі Поль Рікар.