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Бондарев здобув другий подіум у сезоні Формули-4

Олександр Булава — 26 липня 2026, 11:40
Бондарев здобув другий подіум у сезоні Формули-4
Олександр Бондарев

Український пілот команди Prema Racing Олександр Бондарев став третім на етапі ітілійської Формули-4 на автодромі Муджелло.

Через дощові умови та мокру трасу заїзд розпочався під режимом автомобіля безпеки. Після першого повноцінного старту заїзд неодноразово переривався — загалом на трасі тричі з'являвся сейфті-кар.

На останньому колі дистанції Бондарев здійснив прорив, обігнавши британця Крейгі та чеха Сімека, і фінішував на третій позиції.

Для українця це другий подіум у поточному сезоні, раніше він став другим на етапі в Мізано.

Результати Формули-4 у Муджелло

  1. Енді Консані (Франція)
  2. Бадер Аль Сулаїті (Катар)
  3. Олександр Бондарев (Україна)

Напередодні українець фінішував на четвертій позиції.

Нагадаємо, Бондарев посів п'яте місце в заключній гонці на етапі E4 Championship у Ле Кастелле (Франція) на трасі Поль Рікар.

Олександр Бондарев Формула-4

Олександр Бондарев

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