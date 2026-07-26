Бондарев зупинився за крок від подіуму в заключній гонці Формули-4 в Муджелло
Олександр Бондарев
Український пілот команди Prema Racing Олександр Бондарев посів четверте місце в заключній гонці етапу італійської Формули-4 на автодромі Муджелло.
Бондарев стартував четвертим, проте на початку гонки піднявся на дві позиції. Згодом українця обійшли Кензо Крейгі та Лука Саммалісто.
Підсумкові результати:
- Кензо Крейгі (Велика Британія)
- Лука Саммалісто (Фінляндія)
- Ніколо Макканьяні (Італія)
- Олександр Бондарев (Україна)
Такий результат дозволив Бондареву піднятися на дев'яте місце в загальному заліку італійської Формули-4.
Загальний залік:
1. Лука Саммалісто — 228 очок
2. Давід Косма-Крістофор — 233
3. Алп Аксой — 214 ...
9. Олександр Бондарев — 135
Раніше у своїй першій гонці вікенду в Муджелло Бондарев піднявся на подіум, посівши третє місце.