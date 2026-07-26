Бондарев зупинився за крок від подіуму в заключній гонці Формули-4 в Муджелло

Український пілот команди Prema Racing Олександр Бондарев посів четверте місце в заключній гонці етапу італійської Формули-4 на автодромі Муджелло.

Бондарев стартував четвертим, проте на початку гонки піднявся на дві позиції. Згодом українця обійшли Кензо Крейгі та Лука Саммалісто.

Підсумкові результати:

Кензо Крейгі (Велика Британія) Лука Саммалісто (Фінляндія) Ніколо Макканьяні (Італія) Олександр Бондарев (Україна)

Такий результат дозволив Бондареву піднятися на дев'яте місце в загальному заліку італійської Формули-4.

Загальний залік:

1. Лука Саммалісто — 228 очок

2. Давід Косма-Крістофор — 233

3. Алп Аксой — 214 ...

9. Олександр Бондарев — 135

Раніше у своїй першій гонці вікенду в Муджелло Бондарев піднявся на подіум, посівши третє місце.