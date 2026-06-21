Савінков піднявся на подіум у гонці Формули-4, Бондарев зійшов

Автогонщик команди Us Racing Олександр Савінков посів третє місце у заключній гонці третього етапу італійської Формули-4 у Монці. Він програв лише фіну Луці Саммалісто та румуну Давіду Косма-Крістофору.

Інший українець, Олександр Бондарев із команди Prema Racing, який стартував у цій гонці на 30 місці, став одним із трьох гонщиків, які дістатися фінішу не зуміли.

Зазначимо, що Савінков виступає під українським прапором, проте є колишнім росіянином.

Підсумкові результати:

Італійська Формула-4 є однією з найпрестижніших молодіжних серій. Нещодавно тут тріумфували гонщики Формули-1 Андреа Кімі Антонеллі та Олівер Берман.

Наступний етап італійської Формули-4 відбудеться 26 липня на трасі в Муджелло.