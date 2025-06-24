В Австрії суперники будуть сильнішими, – Мерседес не очікує на повторення успіху Гран-прі Канади
Керівник Мерседес Тото Вольфф не радить очікувати, що німецький колектив зможе повторити успіх Гран-прі Канади.
Слова 53-річного австрійця наводить Motorsport.
У Монреалі "срібні стріли" провели свій найуспішніший вікенд сезону: Джордж Расселл став переможцем Гран-прі Канади, а Андреа Кімі Антонеллі вперше у кар'єрі опинився на подіумі, фінішувавши третім.
Проте Вольфф указав на особливості траси та температуру, які були в Монреалі. На його думку, умови в Австрії будут іншими, і через це Мерседес навряд чи змагатиметься за перемогу.
"Перемога та подвійний подіум у Монреалі стали нагородою за наполегливу працю всіх у Бреклі та Бріксворті. Хоча ми досягли значного прогресу з нашим болідом за останні тижні, ми знаємо, що не можемо очікувати такого рівня продуктивності кожного вікенду.
Автодром Жиля Вільнева з його відсутністю швидкісних поворотів і більш закритим асфальтом, який створює менше навантаження на шини, підійшов для W16. Команда виступила добре і скористалася цим, але ми знаємо, що наші суперники, швидше за все, будуть набагато більш конкурентоспроможними в Австрії в цей вікенд.
Тому ми зосереджені на розвитку імпульсу, отриманого в Канаді. Траса в Шпільберзі стане гарною перевіркою наших нещодавніх оновлень і стане ще однією точкою відліку для нашого прогресу. Попереду ще довгий шлях у цьому сезоні. Ми будемо прагнути максимізувати кількість очок і, сподіваємось, зможемо знову поборотися за подіум", – сказав Вольфф.
Нагадаємо, що одинадцятий етап Формули-1 сезону-2025 проходитиме в Австрії цього тижня, з 27 по 29 червня.
Раніше стало відомо, що власники "королеви автоспорту" отримали дозвіл на придбання іншої автоспортивної серії.