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Власники Формули-1 отримали дозвіл на покупку MotoGP

Олег Дідух — 24 червня 2025, 14:36
Власники Формули-1 отримали дозвіл на покупку MotoGP

Американський холдинг Liberty Media, який володіє Формулою-1, отримав дозвіл від Європейської комісії на придбання найпрестижнішого чемпіонату з шосейно-кільцевих мотогонок – MotoGP.

Про це повідомляє пресслужба Liberty Media.

Американський холдинг придбає 84% акцій нинішнього власника MotoGP, Dorna Sport. Іспанська компанія збереже за собою 16% акцій. Угода має бути завершена до 3 липня поточного року, її орієнтовна вартість – 4,2 мільярди євро. Про саму угоду сторони домовилися ще минулого року.

Dorna Sports була заснована у 1988 році. Окрім MotoGP, компанії також належать такі мотогоночні серії як Superbike і Supersport.

Формулу-1 Liberty Media придбала в 2017 році. Раніше повідомлялося про те, що у 2026 році компанія може продати Формулу-1.

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