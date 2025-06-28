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Колапінто продовжить виступати за Альпін після Гран-прі Австрії

Олексій Погорелов — 28 червня 2025, 09:34
Колапінто продовжить виступати за Альпін після Гран-прі Австрії
Франко Колапінто
XPBimages

Пілот Альпін Франко Колапінто не втратить роль другого пілота французької команди після завершення Гран-прі Австрії.

Про це повідомляє The Race.

Після перших шести етапів сезону-2025 Альпін замінив Джека Дуена на 22-річного аргентинця.

Під час оголошення цієї новини радник французького колектива Флавіо Бріаторе заявив, що у Колапінто буде п'ять етапів, щоб проявити себе, оскільки Альпін продовжує пошук ідеального напарника для П'єра Гаслі на 2026 рік.

Згідно з джерелом, хоча він демонструє результати не набагато кращі за Дуена, Колапінто залишиться в кокпіті боліда навіть після завершення терміну, який йому виділили.

Повідомляється, що Франко не втратить своє місце, поки не станеться щось надзвичайне, що змусить команду позбутися аргентинця.

Після десяти етапів сезону-2025 Альпін залишається найгіршою командою пелотону, заробивши всього 11 очок. Усі бали французької стайні заробив Гаслі, який посідає чотирнадцяте місце в особистому заліку.

Нагадаємо, що сьогодні, 28 червня, у Шпільберзі відбудеться кваліфікація Гран-прі Австрії. Її старт запланований на 17:00 за київським часом.

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