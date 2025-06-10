Це ще не кінець, – уряд Імоли відреагував на виключення етапу з календаря Формули-1

Мер Імоли Марко Паньєрі та губернатор Емілії-Романьї Мікеле де Паскале оприлюднили заяву після виключення Гран-прі Емілії-Романьї з календаря Формули-1 на 2026 рік.

Про це повідомляє Motorsport.

"Королева автоспорту" опублікувала календар наступного сезону, в якому не знайшлося місця етапу в Імолі, який цього року став одним з найкращих. Місце італійської гонки посяде дебютант в особі Мадрида.

Після цієї новини Паньєрі та де Паскале опублікували рішучу спільну заяву.

"Це новина, про яку ми знали, і яка, зрозуміло, викликає питання, розчарування і відчуття гіркоти ззовні, тому що в останні роки наша територія довела, що здатна приймати надзвичайну подію з рекордною кількістю учасників, здатну поєднати міжнародний престиж, просування "Made in Italy", Моторної долини і конкретну віддачу для економічної та туристичної системи нашого краю і всієї країни. Насправді, Гран Прі в Імолі був одним з найбільш улюблених і високо оцінених вболівальниками і гонщиками, що також було переконливо продемонстровано в наступні дні після події, і його унікальність у світі була очевидною: об'єднання гонки на трасі з навколишньою територією, починаючи з історичного центру. Однак ми хочемо бути дуже чіткими: ця новина – далеко не останнє слово. Для регіону та території шлях, пройдений Імолою та Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna, на цьому не закінчується. Ми усвідомлювали і усвідомлюємо складність динаміки, пов'язаної з календарем, і картина була дуже складною з самого початку", – йдеться у заяві.

Вони зазначили, що муніципалітет Імоли виділив необхідні ресурси в бюджеті на проведення етапу в 2026 році, "як того вимагали інші інституційні та спортивні партнери".

Це пов'язано із зобов'язаннями щодо проведення гонки, яка не відбулася в 2023 році через повені.

"Контракт, підписаний у 2021 році – у що мало хто вірив на той час – передбачав стабільне повернення Гран-Прі до Імоли до 2025 року. Як регіон Емілія-Романья та муніципалітет Імола, ми дійсно зробили все, що можна було зробити на цьому етапі. Ми неодноразово, в різних випадках, різними способами підкреслювали всім залученим суб'єктам важливість і стратегічний характер цього питання. Ми робили це прозоро, чітко, максимально доступно і в рамках інституційної співпраці. Однак зараз не час для суперечок, пошуку компромісів та відставки. Настав час для всіх взяти на себе відповідальність і відновити дискусії щодо повернення до календаря".

Нагадаємо, що цього тижня в Канаді проходитиме десятий етап Формули-1 сезону-2025.