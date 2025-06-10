Формула-1 оприлюднила календар гонок на сезон 2026 року
Формула-1 та ФІА продемонстрували, як виглядатиме календар наступного сезону "королеви автоспорту".
Розклад Гран-прі був опублікований на сайті серії.
Як і до цього, кампанія 2026 року складатиметься з 24 гонок. Це буде перший сезон з новим технічним регламентом та з використанням 100% екологічно чистого палива.
Сезон традиційно відкриватиме етап в Австралії (6-8 березня), а закриватиме вже не менш традиційний вікенд в Абу-Дабі (4-6 грудня). За весь рік Формула-1 відвідає п'ять з семи континентів світу.
У зв'язку із тим, що у 2026 році Рамадан триватиме весь лютий і березень, Гран-прі Бахрейну та Саудівської Аравії знову проходитимуть у квітні.
Також зазначається чергове покращення календаря заради більш зручної логістики. Після двох етапів у Північній Америці (Маямі та Канада) у травні, Ф-1 протягом усього літа мандруватиме Європою аж до середини вересня.
З календаря, як і повідомлялося раніше, зникне етап в Імолі, яку замінить нова гонка в Мадриді.
Календар Формули-1 сезону-2026
- Гран-прі Австралії (Мельбурн) – 6-8 березня;
- Гран-прі Китаю (Шанхай) – 13-15 березня;
- Гран-прі Японії (Сузука) – 27-29 березня;
- Гран-прі Бахрейну (Сахір) – 10-12 квітня;
- Гран-прі Саудівської Аравії (Джидда) – 17-19 квітня;
- Гран-прі США (Маямі) – 1-3 травня;
- Гран-прі Канади (Монреаль) – 22-24 травня;
- Гран-прі Монако (Монте-Карло) – 5-7 червня;
- Гран-прі Іспанії (Барселона) – 12-14 червня;
- Гран-прі Австрії (Шпільберг) – 26-28 червня;
- Гран-прі Великої Британії (Сільверстоун) – 3-5 липня;
- Гран-прі Бельгії (Спа-Франкоршам) – 17-19 липня;
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Гран-прі Угорщини (Будапешт) – 24-26 липня;
ЛІТНЯ ПЕРЕРВА
- Гран-прі Нідерландів (Зандворт) – 21-23 серпня;
- Гран-прі Італії (Монца) – 4-6 вересня;
- Гран-прі Іспанії (Мадрид) – 11-13 вересня;
- Гран-прі Азербайджану (Баку) – 25-27 вересня;
- Гран-прі Сінгапуру (Сінгапур) – 9-11 жовтня;
- Гран-прі США (Остін) – 23-25 жовтня;
- Гран-прі Мексики (Мехіко) – 30 жовтня-1 листопада;
- Гран-прі Бразилії (Сан-Паулу) – 6-8 листопада;
- Гран-прі США (Лас-Вегас) – 19-21 листопада;
- Гран-прі Катару (Лусаїл) – 27-29 листопада;
- Гран-прі Абу-Дабі (Яс Марина) – 4-6 грудня.
Нагадаємо, що цього тижня в Канаді відбудеться десятий етап Формули-1 сезону 2025 року.
Раніше стало відомо, що чотириразовий чемпіон світу Себастьян Феттель закінчив Гарвард.