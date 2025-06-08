Битва за титул з перших гонок та штучна боротьба від FIA: підсумки першої третини сезону Формули-1

Цієї неділі уболівальники автоспорту не можуть насолодитися черговим етапом Формули-1, а отже саме час підбити підсумки першої третини сезону-2025.

Чемпіон вирішив визначити найкращих гонщиків після 9 етапів сезону, оцінити рівень команд, а також відзначити найцікавіші та найгірші Гран-прі, разом із найвизначнішими подіями, які відбулися у світі Ф-1 у 2025 році.

Найкращі гонщики

Головними критеріями для пілотів були виступи у кваліфікаціях та гонках. Також зауважимо, що список не є рейтингом, а радше просто оцінки для кожного пілота у чемпіонаті.

Оскар Піастрі (Макларен) – 9. Австралієць став несподіваним лідером чемпіонату і зробив це максимально впевнено, вигравши 5 гонок. А що найголовніше Піастрі зруйнував усі очікування і не просто нав'язав боротьбу Ландо Норрісу, а зумів поставити під сумнів чемпіонські амбіції напарника по команді.

Ферстаппен (Ред Булл) – 9. Нідерландець попри всі побоювання проводить черговий феноменальний сезон. І хоч його "бичок" не може гарантувати перемог у кожній гонці є відчуття, що саме 4-разовий чемпіон витискає зі свого боліда максимум та досі залишається в боротьбі за титул.

Александр Албон (Вільямс) – 8. Колишній гонщик Ред Булл наразі дуже вдало проводить цей сезон, випереджаючи свого зіркового напарника Карлоса Сайнса на 30 очок, що для команди-середняка є дуже значним розривом.

Ісак Хаджар (Рейсінг Буллз) – 8. Хаджар став справжнім відкриттям сезону. Француз алжирського походження перевершив усі очікування, а для розуміння рівня його виступів – Ісак набрав більше очок у чемпіонаті (21) за других пілотів Ред Булл Цуноду та Лоусона (14 на двох).

Ландо Норріс (Макларен) – 7. Саме не виправдані очікування і сформували такі невисокі оцінки для британського пілота. Цей сезон мав стати роком домінації Норріса, проте не найкращі кваліфікації та чимало помилок призвели до того, що британець став претендентом на титул, а не фаворитом.

Lando Norris mastered the streets of Monaco in qualifying ⏱️



Ride onboard with the @McLarenF1 driver as he storms to pole 💪#F1 #MonacoGP @pirellisport pic.twitter.com/gubG865s7B — Formula 1 (@F1) May 24, 2025

Джордж Расселл (Мерседес) – 7. Нічого не робив – приїхав на подіумі. Цей мем уже закріпився за британським пілотом "срібних стріл" і саме він відзначає головну рису Расселла – стабільність. Поки молодий партнер Джорджа Андреа Кімі Антонеллі має проблеми з болідом та кваліфікується, то першим у спринті в Маямі, то приїжджає 17 в Монако, Расселл виконує свою роботу чітко.

Естебан Окон (Гаас) – 7. Француз дивує, саме його очки дозволяють Гаас не те, що бути в кінці Кубку Конструкторів, а навіть боротися за шосте місце з Рейсінг Буллз. Ніхто не сумнівався, що Олівер Берман навряд поїде відразу краще за Окона, однак Естебан упевнено доводить свій статус лідера в команді.

Ніко Хюлькенберг (Заубер) – 7. Може здатися, що німець має зависоку оцінку, але згадайте скільки очок заробив Заубер без нього минулого сезону. Правильно – 4, а тепер команда знаходиться на 8 позиції і навіть заїжджає на п'яте місце в Іспанії.

Шарль Леклер (Феррарі) – 6. Враховуючи останні два етапи для монегаска (2 місце в Монако та 3 в Іспанії) може здатися, що його оцінка замала, однак початок сезону був відвертим провалом, як і для команди, так і для гонщика.

Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) – 6. Як ми і казали, італієць демонструє хороші, але нестабільні результати, проте його сезон є доволі вдалим, як для новачка. Окрім того, два сходи в Імолі та Барселоні створили ще більший розрив між напарниками "срібних стріл" і саме технічні проблеми Мерседес дозволили Феррарі вийти на 2 місце в Кубку Конструкторів.

Карлос Сайнс (Вільямс) – 6. "Ель матадор" пішов на пониження в класі, покинувши Феррарі, проте наразі адаптація до Вільямс ще не завершилася, видно, як іспанець поступається напарнику по команді і це відображається в загальному заліку пілотів.

П'єр Гаслі (Альпін) – 6. Гаслі, як і очікувалось, залишається лідером французької команди, проте найгірша наразі команда в пелотоні не дає П'єру продемонструвати хоч якісь хороші результати. Проте варто пам'ятати, що всі очки Альпін цього сезону на рахунку саме Гаслі.

Олівер Берман (Гаас) – 6. Берман дебютував у Формулі-1 в складі Феррарі і від нього очікувань було трохи більше ніж від Хаджара чи Антонеллі, проте очікувати великих очок за кермом боліда Гаас не доводиться.

Льюїс Гамільтон (Феррарі) – 5. Сер Льюїс більше розчаровує, ніж радує своїх фанатів. Так ми маємо перемогу в китайському спринті, а з іншого боку Гамільтона на трасі проходить Хюлькенберг на Забуері. Складна адаптація у Феррарі та великі очікування явно грають не на руку 7-разового чемпіона.

Down the inside on Lewis Hamilton! 🤯



Nico Hulkenberg gets the run on the Ferrari and takes the place on his way to P5 in Spain 👏#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/RMpmJhp3Gb — Formula 1 (@F1) June 1, 2025

Ленс Стролл (Астон Мартін) – 5. Хто б міг подумати напередодні сезону, що канадець буде не те, що не поступатися Фернандо Алонсо, а й випереджати його на 12 очок у особистому заліку, канадець вдало реалізував свої шанси та привіз багато очок команді.

Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 5. І попри це є відчуття, що іспанець все ще сильніший, як гонщик. 10-1 у кваліфікаціях, невдача у Імолі та схід у Монако не дозволили Алонсо завоювати свої перші очки раніше, проте на нашу думку, до кінця чемпіонату 43-річний ексчемпіон світу ще продемонструє свій рівень.

Габріель Бортолетто (Заубер) – 5. Чемпіон Формули-2 потрапив у одну з найгірших команд у чемпіонаті і досі не зміг завоювати очок. Як для новачка Бортолетто точно не провалюється, проте і феноменальних гонок він не провів.

Юкі Цунода (Ред Булл) – 5. Японець міг би бути значно вище, якби не змінив команду перед Гран-прі Японії. Здолати прокляття другого пілота Ред Булла Цуноді не вдалося і саме через це він не добрав багато балів.

Ліам Лоусон (Рейсінг Буллз) – 4. Ще один другий пілот "биків", проте на відмінну від Цуноди Лоусен ще й програє за швидкістю Хаджару, от і отримуємо, що зараз відхід новозеландця з Формули-1 є дуже ймовірним.

Джек Дуен (Альпін) – 4. Єдиний гонщик у цьому списку, якого вже немає в чемпіонаті. Дуен потрапив у м'ясорубку від Флавіо Бріаторе і не зміг продемонструвати фантастичних результатів, щоб втримати своє місце в Формулі-1.

Франко Колапінто (Альпін) – 3. Ну і той, хто замінив Дуена, Франко Колапінто, явно не демонструє результатів, щоб вважати, що заміна була виправдана. Уже є чутки, що Бріаторе готує заміну і для аргентинця з українським корінням, тому Колапінто потрібно якнайшвидше демонструвати хороші результати.

Найкращі команди

Найважливішими критеріями в оцінюванні команд була середня швидкість протягом усіх етапів, якість стратегій, а також робота на піт-стопах.

Макларен – 9. Усе просто, "папая" наразі найкраща команда, якби стратегії були трохи вдалішими, а командний місток трохи впевненішим, то питання щодо чемпіона світу-2025 було б лише одне – який гонщик з Макларен забере титул.

Феррарі – 7. Мабуть, останні два етапи трохи покращили ситуацію Скудерії, а друге місце в Кубку Конструкторів виглядає, як щось незрозуміле. На відмінну від Ред Булла і Мерседес у складі Феррарі два стабільні пілоти, а якби не ганебна дискваліфікація в Китаї, то позиції італійської команди були б ще краще.

Рейсінг Буллз – 7. Друга команда Ред Булл виглядає, як мінімум стабільніше, а якби Юкі Цунода продовжував їхати за "бичків", то можливо їх результати були б ще кращими.

Ред Булл – 6. Австрійська команда має традиційні проблеми з другим пілотом та й стратегії залишають бажати кращого, можливо за відмінної роботи командного містка Ферстаппен був би ближче до лідерів.

A dramatic restart! 😱



This was a heart-in-mouth moment between Verstappen and Leclerc 👀#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/xO8Qz3USJa — Formula 1 (@F1) June 1, 2025

Мерседес – 6. "Срібні стріли" в середньому були швидшими за РБ та Феррарі протягом першої третини сезону, однак два сходи Антонеллі та провал у Монако не дозволяє дати німецькій команді більше балів.

Вільямс – 6. Вільямс несподівано стали цього сезону найкращою командою серед середняків, а підбір пілотів дарує надію фанатам команди на подальший прогрес виступів.

Заубер – 6. Така висока оцінка Заубер радше виходить із максимально низьких очікувань від команди, яка навіть із браком швидкості завдяки вдалим стратегіям заїжджають в очки. Нагадаємо, що наразі команда заробила вже в 4 рази більше балів у Кубку Конструкторів ніж у попередньому сезоні, до того ж за якість піт-стопів Заубер поступається лише Феррарі.

🚨FASTEST PIT STOP PER RACE



🟥Australia - Leclerc (2.32s)

🟥China - Leclerc (2.05s)

🟥Suzuka - Hamilton (2.18s)

🟥Bahrain - Hamilton (2.16s)

🟥Jeddah - Leclerc (2.00s)

🟩Miami - Bortoleto (2.24s)

🟥Imola - Leclerc (2.04s)

🟥Monaco - Leclerc (2.00s)

🟩Spain - Bortoleto (2.13s) pic.twitter.com/tEqJX79lx5 — Holiness (@F1BigData) June 4, 2025

Гаас – 5. Американська команда не виділяється неймовірною швидкістю, зірковими пілотами або хорошими стратегіями. Гаас і є уособленням поняття "середняк".

Астон Мартін – 4. Геній Едріана Ньюї ще не дотягнувся до боліда цієї команди, а певні рішення і стратегії команди є вкрай неочевидним, а якщо врахувати, що минулий сезон АМ впевнено завершили на 5 сходинці Кубку Конструкторів, то такі результати виглядають, як провал.

Альпін – 3. Ну і якщо говорити про рішення, то французи, як на трасі, так і поза ним виділяються найбільше. За першу третину чемпіонату Альпін змінили гонщика, керівника команди та знаходяться на останньому місці в заліку команд.

Найкращі етапи сезону

Визначитися з одним найцікавішим етапом було вкрай складно, тому ми виділили відразу три Гран-прі, які запам'яталися нам найбільше.

Гран-прі Австралії

Дощ, дощ і ще раз дощ. Наразі небагато етапів Формули-1 можуть похизуватися щільною боротьбою або цікавими подіями під час гонки, однак дощ у Мельбурні змінив усе і дозволив статися тому, що сталося.

Багато сходів, боротьба на трасі та гарні обгони – усе це стало можливим саме завдяки несприятливій для перегонів погоді, хоча останніми роками здається, що саме дощ є найкращою погодою для гонки Формули-1.

Гран-прі Маямі

Мало хто міг очікувати, що цього року вікенд у Флориді буде настільки цікавим. Якщо розглядати його саме як повноцінний етап, а не одну тільки гонку, то він був дуже насиченим на всілякі події: тут тобі і спеціальні лівреї, диско-шолом Норріса, гонка на лего-болідах, продовження контракту на проведення Гран-прі аж до 2041 року, Ферстаппен став батьком, Антонеллі став наймолодшим поул-сітером, шалений спринт, дуже класна кваліфікація Гран-прі і сам Гран-прі, який не розчарував як в плані екшену, так і в плані драми (дякуємо, Феррарі).

Гран-прі Емілії-Романьї

Якщо немає хорошої погоди або яскравих подій навколо етапу, то на допомогу "цікавості" етапу може прийти несподіваний схід та машина безпеки. І хоча до дирекції гонки в Імолі є чимало питань (чому після сходу Окона викликали віртуальну машину безпеки, а після сходу Антонеллі звичайну?), то от до боротьби та цікавих подій на трасі питань не виникає.

Саме ці сходи зруйнували гонку Астон Мартін, які фантастично кваліфікувалися в суботу (вище за Феррарі), саме це дозволило Норрісу на трасі обійти Піастрі (хоч і на свіжішій гумі), ну і звичайно обгін Макса Ферстаппена на початку етапу став прикрасою усього чемпіонату.

Super Max! 🤯



All the angles of *that* first lap overtake from Verstappen 🎥#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/RTLvUjVml8 — Formula 1 (@F1) May 19, 2025

Найгірший етап сезону

Мабуть, нікого не здивувало, що одноголосно ми обрали саме етап в Монте-Карло найгіршим (наразі) у 2025 році. У певному сенсі це було навіть прогнозовано. Для більшості у світі Ф-1 це скоріше етап для розваг поза треком.

І хоча керівництво серії спробувало урізноманітнити Гран-прі, те, що ми отримали, не можна назвати успіхом. Фарс, сором, клоунада - називайте, як хочете. Але обов'язкові два піт-стопи себе не виправдали.

Новачок сезону

Цього року дуже багато новачків (якщо не враховувати Фернандо Алонсо, то 5) представлені у Формулі-1. Нагадаємо, що це Андреа Кімі Антонеллі, Ісак Хаджар, Ліам Лоусон, Олівер Берман та Джек Дуен.

На нашу думку, саме гонщик Рейсінг Буллз найкраще себе проявив у першій рік у "королівських перегонах", що відображається, як в оцінці француза в нашому рейтингу, так і в його положенні в особистому заліку.

Найвизначніші події сезону

Прорив Піастрі, спад Норріса та швидкість Ферстаппена

Перше, що хочеться відзначити – це несподівана для всіх стабільність та холоднокровність Оскара Піастрі, яка проявилася саме в той момент, коли це найбільш необхідно – під час боротьби за титул чемпіона.

Яким би швидким і талановитим не був Ландо Норріс, але британець припускається чимало помилок і саме тому наразі знаходиться лише на другому місці в заліку пілотів. Цікавості цій боротьбі додає командний місток Макларен, який не може визначити одноосібного лідера та дозволяє партнерам боротися за перемогу в Формулі-1.

Саме ця боротьба і може допомогти Максу Ферстаппену. Так Ред Булл не є дуже швидким, так значного прогресу від "биків" ми можемо не отримати, але якщо ситуація між Норрісом та Піастрі загостриться, то нідерландець точно цим скористається.

Штучна боротьба у Формулі-1

Штучна боротьба, яку створюють організатори Ф-1, не приховувалася ніколи. Той самий DRS і є одним з інструментів, щоб зробити гонки цікавішими, проте цього року FIA пішли значно далі.

Щоб зберігати рейтинги потрібно, щоб кожен етап був захопливим для вболівальника. От і отримуємо: два обов'язкові піт-стопи в Монако, постійне пом'якшення гуми на Гран-прі, додавання спринтів та директиви для зближення рівня команд.

Чи працює це? Частково так, хоча директива в Іспанії не послабила Макларен, а Гран-прі Монако не стало цікавішим.

Дуже чекаємо на регламент 2026 року, щоб дізнатися чи зміниться щось у яскравості та цікавості гонок Формули-1, якої прагнуть організатори, щоб заробляти все більше і більше грошей.

Швидкі заміни в пелотоні

Джеку Дуену було із самого початку дуже складно проявити себе, оскільки австралієць знав, що у нього занадто мало часу для цього. Про те, що він може втратити своє місце, стало відомо ще наприкінці минулого року. Але заміна пілота по ходу сезону – це завжди непересічна подія.

Те ж саме стосується і Ліама Лоусона, якого замінили ще швидше – всього два Гран-прі і його понизили назад до пілота молодшої команди Ред Булл. Це зайвий раз демонструє, які труднощі зараз є в колективі з Мілтон-Кінса. І проблема не в другому пілоті, адже Юкі Цунода за сім етапів показав не набагато кращі результати. Проблеми глибші, і в Ред Булл це прекрасно розуміють.

Провал Феррарі в Китаї

Давно такого не було, щоб обох пілотів топової команди не дискваліфікували за підсумком одного ж Гран-прі. Але Феррарі примудрилася і тут нагадати про себе. У Китаї Скудерія втратила 18 очок. Наздогнати Макларен у Кубку конструкторів це навряд чи допомогло б, а ось щоб закріпитися на другому місці у боротьбі з Мерседес та Ред Булл ці бали були б дуже доречними.

Смерть легендарного Едді Джордана

Не можна було не згадати смерть людини, яка залишила після себе величезний спортивний та культурний спадок у Формулі-1. Едді Джордан зробив для цієї автоспортивної серії забагато, щоб про нього не говорили.

Він створив власну команду, яка досі живе, але під іншою назвою. Він дав можливість зарекомендувати себе багатьом пілотам, які потім вигравали Гран-прі, а дехто навіть ставав чемпіоном світу. Він працював експертом та коментатором, ділячись досвідом та знаннями з тими, хто хотів більше знати про світ Формули-1. Дякуємо за все, Едді.

Очікування від решти сезону-2025

Враховуючи все те, що ми вже побачили, те, що ми почули від керівників команд та пілотів, а також їхніх радників, то очікувати якихось кардинальних змін не варто. Все ж таки наступного року зміниться регламент, і командам немає сенсу так сильно ризикувати, витрачаючи ресурси на цей сезон.

Головною інтригою є запекла боротьба за чемпіонство між пілотами Макларен та Максом Ферстаппеном і ми очікуємо, що в другій половині сезону "папая" все ж зробить ставку на одного пілота, якого поведе до чемпіонського титулу.

У Кубку конструкторів буде неабияка боротьба за друге місце між трьома командами, а також суперництво за п'яту сходинку. Оскільки Ред Булл не збирається більше привозити великі оновлення, Ферстаппен може і не побоорится за чемпіонство, яке у підсумку розіграють між собою Піастрі та Норріс.

Ну і давайте все ж таки спрогнозуємо бодай одну перемогу для Феррарі (наприклад, у Монці), щоб фанати Скудерії також мали привід для радості.