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Новачок Формули-1 втратить позицію на старті Гран-прі Емілії-Романьї

Олексій Погорелов — 17 травня 2025, 20:57
Франко Колапінто
Франко Колапінто
Альпін

Новачок Альпін Франко Колапінто втратить одне місце на старті майбутнього Гран-прі Емілії-Романьї.

Про це повідомляє сайт Формули-1.

Стюарди покарали 21-річного аргентинця за інцидент, який трапився під час першого сегменту кваліфікації гонки в Імолі.

Після того, як сесія була зупинена червоними прапорами через аварію Юкі Цуноди (Ред Булл), Колапінто виїхав на фаст-лейн до того, як був затверджений час рестарту кваліфікації.

Судді заслухали показання гонщика та представника французької команди. Вони вирішили, що порушення відбулося в результаті непорозуміння в комунікації. Але при цьому стюарди також постановили, що в цьому випадку необхідне спортивне покарання.

У підсумку через штраф Франко Колапінто стартуватиме у гонці з шістнадцятої позиції. Варто зазначити, що аргентинець також, як і Цунода, розбив свій болід, але це відбулося наприкінці першого сегменту.

Нагадаємо, що Гран-прі Емілії-Романьї відбудеться завтра, 18 травня. Заїзд розпочнеться о 16:00 за київським часом.

Раніше пілот Феррарі Льюїс Гамільтон розповів про невідповідність його очікувань щодо складнощів в італійській команді.

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