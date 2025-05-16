Гамільтон: Я не знав, що після переходу у Феррарі буде настільки важко

Пілот Феррарі Льюїс Гамільтон поміркував щодо стартового відрізку своєї кар'єри в італійській стайні.

Слова семиразового чемпіона світу наводить Motorsport.

Перші шість етапів сезону-2025 стали розчаруванням не тільки в плані виступів Гамільтона, але й в плані самої Скудерії, яка не може боротися за перемоги.

Спілкуючись з пресою, 40-річний британець визнав, що очікував складнощів. Але він навіть не уявляв, що йому буде настільки важко.

"Я очікував, що буде дуже важко, тому що раінше я вже міняв команду. Я прийшов з дійсно відкритою душею. Я не знав, наскільки це буде складно. Я знав, що буде непросто. Настільки непросто, наскільки це взагалі може бути на всіх фронтах", – сказав Гамільтон.

Нагадаємо, що сьогодні, 16 травня, в Імолі стартує сьомий етап Формули-1 сезону-2025. На нашому сайті можна ознайомитися з розкладом всіх гоночних сесій італійського вікенду.

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