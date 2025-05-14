Європейське турне розпочинається: розклад Гран-прі Емілії-Романьї

Формула-1 повертається після тижневої паузи та розпочинає європейське турне, яке буде тривати до жовтня та перевиватиметься лише раз на етапі в Канаді, на Гран-прі Емілії-Романьї.

Гоночний вікенд "Автодромі Енцо та Діно Феррарі" в італійському місті Імола триватиме з п'ятниці 16 травня по неділю 18-го.

Хоч траса поблизу Болоньї та заводу Феррері в Маранелло приймала гонки Ф-1 ще в період з 1981 по 2006 роки, етап Емілії-Романьї дебютував у 2020 році через пандемію COVID-19.

З того часу було проведено 4 однойменні до регіону в Італії етапи. Лише у 2023 році гонка була скасована через повені.

Найуспішнішим пілотом на Гран-прі Емілії-Романії є Макс Ферстаппен, який тричі здобував перемогу в Імолі, з чотирьох гонок після повернення треку. Дебютний заїзд виграв гонщик Феррарі Льюїс Гамільтон, який у 2020 році виступав за Мерседес.

Розклад Гран-прі Емілії-Романьї

П'ятниця, 16 травня

14:30 – 15:30. Перша практика

18:00 – 19:00. Друга практика

Субота, 17 травня

13:30 – 14:30. Третя практика

17:00 – 18:00. Кваліфікація

Неділя, 18 травня

16:00. Гонка

Де дивитися

Пряму трансляцію кваліфікації та безпосередньо гонки Гран-прі Емілії-Романьї в Україні покаже телеканал Setanta Sports Ukraine+ та ОТТ-платформа Setanta Sports.

Напередодні етапу в Імолі стало відомо, що Макс Ферстаппен сів за кермо автомобіля Ferrari GT3 на Нюрбургринзі в рамках офіційного тесту.