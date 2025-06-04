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Резервіст Астон Мартіна готовий пожертвувати Ле-Маном заради Гран-прі Канади

Олексій Погорелов — 4 червня 2025, 21:53
Феліпе Другович
Феліпе Другович
Формула-2

Резервний пілот Астон Мартіна Феліпе Другович заявив про готовність пропустити гонку 24 години Ле-Мана заради виступу у Гран-прі Канади.

Про це повідомляє Sky Sports.

Бойовий пілот британської команди Ленс Стролл не зміг виступити на Гран-прі Іспанії через болі в руці та зап'ясті. Ці ж проблеми ризикують завадити 26-річному канадцю взяти участь у домашній гонці, яка проходитиме 15 червня, оскільки йому знадобиться операція.

На даний момент Другович збирається виступити за команду Cadillac Whelen у Ле-Мані, який проходитиме в Монреалі у той же вікенд.

"Наразі я навіть не знаю, що саме відбуватиметься далі. Перш за все, ми повинні побажати Ленсу всього найкращого. Що стосується Ле-Мана, то моїм пріоритетом завжди була Формула 1, тож це те, що потрібно зберегти до тих пір", – сказав Другович.

Феліпе Другович є чемпіоном Формули-2 2022 року. 25-річний бразилець був резервним пілотом Астон Мартіна протягом останніх двох з половиною років і взяв участь у шести перших практиках Формули-1.

Раніше Льюїс Гамільтон назвав Гран-прі Іспанії найгіршою гонкою, в якій він брав участь, у своїй кар'єрі.

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