Колишній напарник Ферстаппена може повернутися у Формулу-1 завдяки Каділлаку

Серхіо Пересс може отримати ще один шанс у Формулі-1, ставши пілотом Каділлак у 2026 році.

Про це повідомляє RacingNews365.

За інформацією джерела, 35-річний мексиканець веде переговори з американською командою щодо ролі бойового пілота на сезон-2026.

Нагадаємо, що Каділлак має стати одинадцятою командою Формули-1 у 2026 році, коли змінеться регламент. Деякий час американці користуватимуться силовими установками та коробками передач від Феррарі.

Після завершення минулого сезону Серхіо Перес втратив своє місце у "королівських гонках" – Ред Булл домовився з гонщиком про розірвання контракту.

А наступного ж дня "бики" затвердили нового напарника Макса Ферстаппена, яким став Ліам Лоусон. Новозеландця підвищили з Альфа Таурі незважаючи на те, що він має на своєму рахунку всього 11 Гран-прі Формули-1.

Раніше стало відомо, що одна з команд "королеви автоспорту" знайшла нового титульного спонсора, внаслідок чого вона змінила назву.