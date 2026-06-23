У переході Переса зацікавлені три команди Формули-1

Вільямс, Астон Мартін та Альпін розглядають можливість запрошення Серхіо Переса до себе в команду.

Про це повідомляє RN 365.

Для перших кандидатура "Чеко" вважається основною на випадок, якщо вирішить піти Алекс Албон або Карлос Сайнс. У Гроуві будуть готові витратити значну суму на контракт мексиканця.

В Астон Мартін бачать у Пересі ідеальну заміну Фернандо Алонсо. Цей сценарій стане реальним, якщо 45-річний іспанець вирішить залишити Сільверстоун через провальний старт команди у сезоні-2026

В Альпін також можлива зміна складу. До команди можуть запросити "Чеко", якщо припинять співпрацю із Франко Колапінто та не домовляться з Фернандо Алонсо, який вважається основним варіантом для підсилення.

Зазначимо, що в нинішній кампанії мексиканець виступає за Каділак. Найкраще він виступив на останньому Гран-прі Барселони, коли фінішував 14-м.

Наступний етап Формули-1 відбудеться 27-28 червня. Його прийматиме австрійський Шпільберг.