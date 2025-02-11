Команда Формули-1 отримала нового титульного спонсора та нову назву

Вільямс оголосив про нове титульне партнерство з компанією Atlassian, яка займається розробкою програмного забезпечення. Ця співпраця призведе до перейменування команди в сезоні 2025 року.

Про це йдеться на сайті британського колектива.

Згідно з джерелом, сторони підписали багаторічну угоду, яка стала найбільшою в історії Вільямса.

У рамках партнерства Atlassian стає офіційним титульним партнером, офіційним технологічним партнером та офіційним партнером з програмного забезпечення для спільної роботи.

"Я радий вітати компанію Atlassian у Формулі-1 і нашу еволюцію в Atlassian Williams Racing. Залучення титульного партнерства такого розміру та значення – це знаменний день у славетній історії нашої команди та важлива віха у нашій трансформації, спрямованій на повернення. Ми створюємо всі необхідні умови для того, щоб вивести команду на передові позиції, і в особі Atlassian ми отримали партнера, який завдяки своїм технологіям та інструментам допоможе розкрити весь наш потенціал, покращивши командну роботу та співпрацю в межах всієї організації. Наші цінності та амбіції ідеально збігаються, і я в захваті від того, чого ми можемо досягти разом", – заявив керівник команди Джеймс Воулз.

A NEW ERA STARTS NOW.​



A partnership that epitomises teamwork, with a joint pursuit of sporting success.​



This is @Atlassian Williams Racing 👊 — Atlassian Williams Racing (@WilliamsRacing) February 11, 2025

Нагадаємо, що у п'ятницю, 14 лютого, Вільямс презентує новий болід FW47 у спеціальній одноразовій лівреї на честь партнерства.

А ліврея, яка буде використовуватися у сезоні-2025, буде представлена 18 лютого на відкритті сезону Формули-1 в Лондоні.