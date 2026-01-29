Українська правда
Перес: У нас чудовий дует, ми бачили в цьому спорті все

Катерина Лисянська — 29 січня 2026, 11:02
Пілот нової команди Формули-1 Каділак Серхіо Перес прокоментував співпрацю зі своїм майбутнім напарником Валттері Боттасом.

Про це повідомляє BBC News.

"Ми пройшли практично все в паддоку, ми робили все, бачили все у цьому спорті. Тому, як на мене, ми маємо чудовий склад пілотів", – зазначив Перес.

Також Серхіо додав, що робота в новому проєкті дала йому свіжу мотивацію:

"Починати з новою командою – особливий виклик. Можливість участі у створенні нового колективу дуже надихнула мене".

Досвідчений пілот був частиною команди Ред Булл у період з 2021 по 2024 рік. Сезон-2023 став найкращим для Переса – друге місце в особистому заліку пілотів.

Нагадаємо, що китаєць Чжоу Гуаньюй займе місце резервного пілота у Каділлаку на сезон-2026.

