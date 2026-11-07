Леклер, Перес та Гамільтон отримали штрафи на стартовій решітці Гран-прі Бразилії
Льюїс Гамільтон та Шарль Леклер
Формула 1
ФІА підтвердила штрафи для низки пілотів напередодні Гран-прі Бразилії за зміни у болідах.
Про це оголосила пресслужба федерації.
Так, Шарль Леклер і Льюїс Гамільтон отримали нові двигуни, через що їх покарання становитиме втрату 10 позицій на старті гонки.
Серхіо Перес отримав новий двигун та турбокомпрессор, його штраф – старт з останнього місця. Макс Ферстаппен, як і очікувалось, також розпочне гонку в Сан-Паулу з кінця решітки.
Кваліфікація Гран-прі Бразилії відбудеться 7 листопада о 20:00 за київським часом, а гонку заплановано днем пізніше на 19:00.
Залік пілотів
- 🏆 Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) – 380 очок;
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 261;
- Льюїс Гамільтон (Феррарі) – 259;
- Джордж Расселл (Мерседес) – 250;
- Шарль Леклер (Феррарі) – 245;
- Ландо Норріс (Макларен) – 221;
- Оскар Піастрі (Макларен) – 144;
- Ісак Аджар (Ред Булл) – 107;
- Ліам Лоусон (Рейсінг Буллз) – 83;
- П'єр Гаслі (Альпін) – 42;
- Арвід Ліндблад (Рейсін Буллз) – 38;
- Франко Колапінто (Альпін) – 27;
- Олівер Берман (Хаас) – 23;
- Габріель Бортолето (Ауді) – 14;
- Ніко Гюлькенберг (Ауді) – 13;
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 7;
- Карлос Сайнс (Вільямс) – 7;
- Естебан Окон (Хаас) – 7;
- Алекс Албон (Вільямс) – 5;
- Юкі Цунода (Рейсін Буллз) – 1;
- Ріо Хіракава (Хаас) – 1;
- Ленс Стролл (Астон Мартін) – 0;
- Серхіо Перес (Каділак) – 0;
- Вальттері Боттас (Каділак) – 0.
Зазначимо, що раніше стало відомо про штраф для Джорджа Расселла на стартовій решітці майбутніх змагань.