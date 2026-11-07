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Леклер, Перес та Гамільтон отримали штрафи на стартовій решітці Гран-прі Бразилії

Володимир Максименко — 7 листопада 2026, 17:15
Леклер, Перес та Гамільтон отримали штрафи на стартовій решітці Гран-прі Бразилії
Льюїс Гамільтон та Шарль Леклер
Формула 1

ФІА підтвердила штрафи для низки пілотів напередодні Гран-прі Бразилії за зміни у болідах.

Про це оголосила пресслужба федерації.

Так, Шарль Леклер і Льюїс Гамільтон отримали нові двигуни, через що їх покарання становитиме втрату 10 позицій на старті гонки.

Серхіо Перес отримав новий двигун та турбокомпрессор, його штраф – старт з останнього місця. Макс Ферстаппен, як і очікувалось, також розпочне гонку в Сан-Паулу з кінця решітки.

FIA
FIA

Кваліфікація Гран-прі Бразилії відбудеться 7 листопада о 20:00 за київським часом, а гонку заплановано днем пізніше на 19:00.

Залік пілотів

  1. 🏆 Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) – 380 очок;
  2. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 261;
  3. Льюїс Гамільтон (Феррарі) – 259;
  4. Джордж Расселл (Мерседес) – 250;
  5. Шарль Леклер (Феррарі) – 245;
  6. Ландо Норріс (Макларен) – 221;
  7. Оскар Піастрі (Макларен) – 144;
  8. Ісак Аджар (Ред Булл) – 107;
  9. Ліам Лоусон (Рейсінг Буллз) – 83;
  10. П'єр Гаслі (Альпін) – 42;
  11. Арвід Ліндблад (Рейсін Буллз) – 38;
  12. Франко Колапінто (Альпін) – 27;
  13. Олівер Берман (Хаас) – 23;
  14. Габріель Бортолето (Ауді) – 14;
  15. Ніко Гюлькенберг (Ауді) – 13;
  16. Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 7;
  17. Карлос Сайнс (Вільямс) – 7;
  18. Естебан Окон (Хаас) – 7;
  19. Алекс Албон (Вільямс) – 5;
  20. Юкі Цунода (Рейсін Буллз) – 1;
  21. Ріо Хіракава (Хаас) – 1;
  22. Ленс Стролл (Астон Мартін) – 0;
  23. Серхіо Перес (Каділак) – 0;
  24. Вальттері Боттас (Каділак) – 0.

Зазначимо, що раніше стало відомо про штраф для Джорджа Расселла на стартовій решітці майбутніх змагань.

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