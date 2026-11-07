Леклер, Перес та Гамільтон отримали штрафи на стартовій решітці Гран-прі Бразилії

ФІА підтвердила штрафи для низки пілотів напередодні Гран-прі Бразилії за зміни у болідах.

Про це оголосила пресслужба федерації.

Так, Шарль Леклер і Льюїс Гамільтон отримали нові двигуни, через що їх покарання становитиме втрату 10 позицій на старті гонки.

Серхіо Перес отримав новий двигун та турбокомпрессор, його штраф – старт з останнього місця. Макс Ферстаппен, як і очікувалось, також розпочне гонку в Сан-Паулу з кінця решітки.

FIA

FIA

Кваліфікація Гран-прі Бразилії відбудеться 7 листопада о 20:00 за київським часом, а гонку заплановано днем пізніше на 19:00.

Залік пілотів

🏆 Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) – 380 очок; Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 261; Льюїс Гамільтон (Феррарі) – 259; Джордж Расселл (Мерседес) – 250; Шарль Леклер (Феррарі) – 245; Ландо Норріс (Макларен) – 221; Оскар Піастрі (Макларен) – 144; Ісак Аджар (Ред Булл) – 107; Ліам Лоусон (Рейсінг Буллз) – 83; П'єр Гаслі (Альпін) – 42; Арвід Ліндблад (Рейсін Буллз) – 38; Франко Колапінто (Альпін) – 27; Олівер Берман (Хаас) – 23; Габріель Бортолето (Ауді) – 14; Ніко Гюлькенберг (Ауді) – 13; Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 7; Карлос Сайнс (Вільямс) – 7; Естебан Окон (Хаас) – 7; Алекс Албон (Вільямс) – 5; Юкі Цунода (Рейсін Буллз) – 1; Ріо Хіракава (Хаас) – 1; Ленс Стролл (Астон Мартін) – 0; Серхіо Перес (Каділак) – 0; Вальттері Боттас (Каділак) – 0.

Зазначимо, що раніше стало відомо про штраф для Джорджа Расселла на стартовій решітці майбутніх змагань.