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Феррарі стане постачальником двигунів для команди Каділлак

Станіслав Лисак — 10 грудня 2024, 17:27
Феррарі стане постачальником двигунів для команди Каділлак
Cadillac Communications

Італійський автовиробник Феррарі уклав угоду з командою Каділлак, яку очолює General Motors, щодо постачання двигунів.

Про це повідомляє пресслужба Скудерії.

Контракт з американською командою щодо виготовлення силової установки та коробки передач матиме довгостроковий характер, проте деталі не розголошуються.

Нагадаємо, що наприкінці листопада керівництво Ф-1 оголосило, що Каділлак доєднається до у 2026 році.

У нинішньому сезоні Формули-1 Феррарі посіли друге місце в Кубку конструкторів, поступившись Макларену через перемогу Ландо Норріса в Гран-прі Абу-Дабі.

Окрім Каділлака італійська команда також постачає силову установку для американської команди Гаас та швейцарського Заубера.

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