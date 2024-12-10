Феррарі стане постачальником двигунів для команди Каділлак

Італійський автовиробник Феррарі уклав угоду з командою Каділлак, яку очолює General Motors, щодо постачання двигунів.

Про це повідомляє пресслужба Скудерії.

Контракт з американською командою щодо виготовлення силової установки та коробки передач матиме довгостроковий характер, проте деталі не розголошуються.

Нагадаємо, що наприкінці листопада керівництво Ф-1 оголосило, що Каділлак доєднається до у 2026 році.

У нинішньому сезоні Формули-1 Феррарі посіли друге місце в Кубку конструкторів, поступившись Макларену через перемогу Ландо Норріса в Гран-прі Абу-Дабі.

Окрім Каділлака італійська команда також постачає силову установку для американської команди Гаас та швейцарського Заубера.