Формула-1 анонсувала появу нової команди

Формула-1 досягла принципової домовленості з General Motors та її брендом Каділлак про участь у чемпіонаті з 2026 року.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Ф1.

"Ми завжди вірили в плани подальшого розвитку Формули-1 у США. Завжди вважали американський бренд GM/Cadillac, і GM як майбутнього постачальника силових установок може принести додаткову цінність і інтерес до цього спорту. Ми віддаємо належне керівництву General Motors та їхнім партнерам у значному прогресі в їхній готовності взяти участь у Формулі-1. Ми раді можливості продовжити процес подання заявки на участь команди GM/Cadillac у Чемпіонаті у 2026 році", – заявив генеральний директор Liberty Medi, якій належить контрольний пакет акцій Формули 1, Грег Маффей.

Напередодні пілот Ред Булл Макс Ферстаппен став чотириразовим чемпіоном світу після того, як він фінішував п'ятим на Гран-прі Лас-Вегаса. Він випередив Ландо Норріса, свого суперника у боротьбі за титул.