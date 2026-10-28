Каділлак підписав новий контракт із Пересом
Команда Формули-1 Каділлак продовжив контракт зі своїм гонщиком Серхіо Пересом.
Про це повідомила пресслужба американського колективу.
Нову угоду розраховано до 2029 року, тоді як чинна спливала після завершення сезону-2026.
Нагадаємо, досвідчений мексиканець приєднався до Каділлак влітку 2025 року і дебютував цього сезону – одночасно з першими гонками команди у Формулі-1.
Загалом Перес виступає у чемпіонаті з 2011 року, коли став пілотом команди Заубер. Згодом в його кар'єрі були Макларен, Force India та Ред Булл.
За підсумками Гран-прі США Серхіо Перес посідає 22 місце в особистому заліку пілотів, не набравши жодного очка, як і його партнер Валттері Боттас. У Кубку конструкторів Каділлак є єдиною командою з нулем залікових балів.
Наступний Гран-прі Формули-1 відбудеться вже за тиждень і місцем проведення стане саме Мексика. Гонки відбудуться з 30 жовтня по 1 листопада.
Нагадаємо, гонку в Остіні виграв Кімі Антонеллі, а Перес фінішував 19-м.