Каділлак підписав новий контракт із Пересом

Команда Формули-1 Каділлак продовжив контракт зі своїм гонщиком Серхіо Пересом.

Про це повідомила пресслужба американського колективу.

Нову угоду розраховано до 2029 року, тоді як чинна спливала після завершення сезону-2026.

Cadillac Formula 1® Team since day one. Staying into the future. https://t.co/u7V1B9qfAs — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) October 28, 2026

Нагадаємо, досвідчений мексиканець приєднався до Каділлак влітку 2025 року і дебютував цього сезону – одночасно з першими гонками команди у Формулі-1.

Загалом Перес виступає у чемпіонаті з 2011 року, коли став пілотом команди Заубер. Згодом в його кар'єрі були Макларен, Force India та Ред Булл.

За підсумками Гран-прі США Серхіо Перес посідає 22 місце в особистому заліку пілотів, не набравши жодного очка, як і його партнер Валттері Боттас. У Кубку конструкторів Каділлак є єдиною командою з нулем залікових балів.

Наступний Гран-прі Формули-1 відбудеться вже за тиждень і місцем проведення стане саме Мексика. Гонки відбудуться з 30 жовтня по 1 листопада.

Нагадаємо, гонку в Остіні виграв Кімі Антонеллі, а Перес фінішував 19-м.