Расселл вірить, що пауза в переговорах про новий контракт з Мерседесом пов'язана з Ферстаппеном

Пілот Мерседес Джордж Расселл прокоментував ситуацію із підписанням нового контракту зі "срібними стрілами".

Слова 27-річного британця наводить RacingNews365.

Чинна угода сторін розрахована до кінця поточного сезону, і поки що вони ще не погодили нову. На думку гонщика, він постійно доводить, що заслужив новий контракт. У той же час керівник німецької команди Тото Вольфф казав, що вони не затягуватимуть із цим.

Але на практиці все не так, і Расселл вважає, що це пов'язано з бажанням Вольффа переманити Макса Ферстаппена.

"Я не думаю, що мені є про що хвилюватися. Я думаю, як команда, це залежить від того, куди ви спрямовуєте свої прагнення. На даний момент ми другі найкращі, можливо, треті найкращі. Можливо, ми трохи перевиконуємо норму, щоб бути другими. Мерседес хоче повернутися на вершину, і якщо ви збираєтеся повернутися на вершину, вам потрібно переконатися, що у вас є найкращі пілоти, найкращі інженери, найкраща піт-команда, і це те, чого домагається Мерседес. Тож цілком нормально, що розмови з такими, як Ферстаппен, тривають. Але з мого боку, якщо я виступаю так, як виступаю, то про що мені турбуватися? У кожній команді Формули-1 є два місця", – сказав Джордж.

Нагадаємо, що сьогодні, 28 червня, відбудеться кваліфікація Гран-прі Австрії. Старт сесії запланований на 17:00 за київським часом.

Раніше стало відомо, що гонка в Шпільберзі буде останнім шансом для напарника Расселла, Андреа Кімі Антонеллі, встановити визначний рекорд Формули-1.