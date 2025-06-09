Расселл – про майбутнє з Мерседес: Немає нічого певного, тільки час покаже

Пілот Мерседес Джордж Расселл вже не так впевнений у тому, що він точно продовжить свої виступи у складі німецької команди.

Слова 27-річного британця наводить Planet F1.

Контракт Расселла зі "срібними стрілами" закінчиться після сезону-2025, і сторони поки що не оголосили про продовження співпраці.

І хоча керівник Мерседес Тото Вольфф казав, що команда не тягнутиме із цим до літньої перерви, сам Расселл вже не на 100% упевнений у своєму майбутньому.

Говорячи про наступний сезон, який може стати для нього п'ятим у складі Мерседес, Джорджа запитали, чи це вирішене питання.

"Ні, це не точно. Нічого не можна сказати напевно. Але якщо я залишуся в Мерседес, то наступного року це буде мій п'ятий сезон у команді. Ніхто не знає, коли прийде його час. Ви просто повинні переконатися, що ви продовжуєте виступати стабільно, продовжуєте приносити користь. А що буде далі – покаже час", – сказав Расселл.

Після дев'яти етапів Формули-1 сезону-2025 Джордж Расселл посідає четверте місце особистого заліку, заробивши 111 очок.

Раніше стало відомо, що чотириразовий чемпіон світу Формули-1 Себастьян Феттель став випускником Гарварда.