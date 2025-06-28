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Гран-прі Австрії буде останнім шансом для Антонеллі встановити визначний рекорд Формули-1

Олексій Погорелов — 28 червня 2025, 07:22
Гран-прі Австрії буде останнім шансом для Антонеллі встановити визначний рекорд Формули-1
Кімі Антонеллі
Getty Images

Пілот Мерседес Андреа Кімі Антонеллі все ще має шанс стати наймолодшим пілотом в історії Формули-1, який стартував у гонці з першого ряду.

Про це повідомляє RacingNews365.

Для 18-річного італійця майбутній Гран-прі Австрії стане останнім шансом, щоб досягти цього. 

Якщо Антонеллі завершить кваліфікацію у Топ-2, то він зможе побити рекорд Ленса Стролла. Нинішній гонщик Астон Мартіна стартував другим на Гран-прі Італії-2017 у віці 18 років та 309 днів.

Але навіть якщо йому цього не вдасться зробити, у Антонеллі залишиться можливість стати другим наймолодшим. Італієць може перевершити показник Макса Ферстаппена, який у віці 18 років та 333 днів стартував другим на Гран-прі Бельгії-2016.

Нагадаємо, що кваліфікація Гран-прі Австрії відбудеться сьогодні, 28 червня. Старт сесії запланований на 17:00 за київським часом.

Раніше стало відомо, що пілоту Феррарі Шарлю Леклеру не сподобався перший досвід з болідом Скудерії 2026 року.

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Андреа Кімі Антонеллі

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