Вольфф розповів, коли Мерседес та Расселл підпишуть новий контракт

Керівник Мерседес Тото Вольфф запевнив, що німецька команда не збирається затягувати з продовженням контракту з Джорджем Расселлом.

Слова 53-річного австрійця наводить Sky Sports.

Чинна угода між "срібними стрілами" та 27-річним британцем завершиться після поточного сезону, і сторони все ще не підписали новий контракт.

Минулого року Мерседес оголосив, що Андреа Кімі Антонеллі замінить Льюїса Гамільтона наприкінці серпня в Монці. Але Вольфф заявив, що команда не тягнутиме так довго в ситуації з Расселлом.

"Ні, безумовно так довго ми не чекатимемо. Ми з Джорджем абсолютно чітко уявляємо, як це буде відбуватися, і маємо 100-відсоткову узгодженість. Ми не можемо затягувати цей процес, тому що це не те, чим ми займаємося", – сказав Вольфф.

Після семи перших етапів Формули-1 сезону-2025 Джордж Расселл посідає четверте місце особистого заліку, заробивши 99 очок.

Раніше стало відомо, що пілот Астон Мартін Ленс Стролл втратить позицію на старті Гран-прі Монако через аварію з Шарлем Леклером.