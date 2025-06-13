Боротьба за владу триває: ФІА прийняла поправки, які посилили вплив Сулаєма

Генеральна Асамблея ФІА проголосувала за зміни до статуту та етичного кодексу керівного органу, що вважається перемогою президента Мохаммеда Бен Сулаєма.

Про це повідомляє Motorsport.

У четвер, 12 червня, Генеральна Асамблея проголосувала за поправки, які наближають крайній термін подання заявки для потенційних кандидатів у президенти, збільшують вплив президента на членство в Сенаті ФІА і узгоджують терміни повноважень комітетів з аудиту, етики та номінацій з чотирирічним терміном повноважень президента.

Вони також містять положення про те, що потенційні кандидати в президенти можуть бути виключені з виборів, якщо їхня історія та репутація ставлять під сумнів їхню доброчесність.

Члени ФІА схвалили зміни до статуту більшістю у 83,35% голосів. За зміни до етичного кодексу проголосували 88,83%.

На даний момент Сулаєм залишається єдиним, хто підтвердив свою кандидатуру на виборах президента ФІА, які відбудуться у грудні цього року. Його головним конкурентом може стати легенда ралі Карлос Сайнс-старший, який розглядає можливість балотуватися на цю посаду.

Потенційна кандидатура іспанця була добре сприйнята в паддоку Формули-1, де кілька гонщиків висловили занепокоєння з приводу того, як президент вирішує різні питання, включаючи заборону на лайку, яка нещодавно була пом'якшена.

Нагадаємо, що минулого місяця Сулаєм отримав підтримку 36 автомобільних клубів, які здебільшого базуються в Америці.