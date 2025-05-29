Удар по надіях Сайнса: Сулаєм отримав значну підтримку в гонці за посаду президента ФІА

Чинний президент ФІА Мохаммед Бен Сулаєм отримав суттєву підтримку від автомобільних клубів, яка може допомогти йому зберегти свою посаду.

Про це повідомляє Motorsport.

У грудні цього року мають відбутися вибори президента Міжнародної автомобільної федерації. Довгий час у Сулаєма не було конкурентів, поки не горизонті не з'явився Карлос Сайнс-старший.

Багато хто вважає батька пілот Вільямс надією на рятування спорту від влади Сулаєма. Проте ще до початку передвиборчої кампанії Сайнс-старший отримав "удар".

Згідно з джерелом, одразу 36 автомобільних клубів підписали листа, в якому вони висловили свою підтримку чинного президента ФІА. Більшість цих клубів базується в Північній та Південній Америках.

Цікаво, що цей лист також підписала дружина колишнього власника Формули-1 Берні Екклстоуна Фабіана, яка посідає посаду віцепрезидента по спорту ФІА.

Більше того, Сулаєма підтримав Кармело Санс де Баррос, президент Іспанської федерації автоспорту, який також є президентом сенату ФІА.

Нагадаємо, що Мохаммед Бен Сулаєм має намір піти на другий термін, бо трьох років на посаді президента ФІА йому "було замало".