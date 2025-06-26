Вихованець Ред Булл дебютує у Формулі-1 на етапі у Великій Британії

Пілот молодіжної програми Ред Булл Арвід Ліндблад вперше візьме участь у сесії Формули-1 на етапі у Великій Британії.

Про це повідомляє Motorsport.

17-річний британець, який виступає у Формулі-2 за команду Campos Racing, замінить Юкі Цуноду за кермом боліда RB21 під час першої практики британського вікенду.

"Він провів півдня в машині в Італії в понеділок, щоб підготуватися. І він також буде в машині на п'ятничній практиці в Сільверстоуні. Він характеризується своєю ментальною силою і впевненістю в собі.

Ми готуємося на випадок, якщо з Максом Ферстаппеном дійсно щось трапиться з точки зору його штрафних балів.

Наразі у нас є два запасних пілоти: Ліндблад та Аюму Іваса, чиї зобов'язання у Формулі-1 перетинаються з його зобов'язаннями в Японії. Не так легко знайти когось, хто перебуває в хорошій формі. І саме тому Ліндблад зараз в машині", – сказав радник Ред Булл Гельмут Марко.