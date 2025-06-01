Ферстаппен ризикує бути дискваліфікованим на одну гонку через зіткнення з Расселом

Чотириразовий чемпіон світу Формули-1 Макс Ферстаппен отримав 3 штрафні бали в суперліцензію, крім 10-секундного штрафу за інцидент із пілотом Мерседеса Джорджем Расселлом.

Тепер на рахунку пілота Ред Бул 11 балів, найближчі два з яких "згорять" 30 червня після фінішу Гран-прі Австрії.

Таким чином, якщо у двох найближчих Гран-прі в Канаді та Австрії Ферстаппен отримає хоча б один штрафний бал, його буде дискваліфіковано на одну гонку.

Нагадаємо, Ферстаппен спровокував зіткнення з Расселлом на Гран-прі Іспанії. За це він отримав 10 секунд штрафу та опустився з 5-го на 10-те місце. Інцидент стався після того, як Максу наказали по радіо повернути позицію Джорджу.

Drama in the closing stages of the race! 😱



Max Verstappen drops to P10 following a 10-second penalty for causing a collision with George Russell #F1 #SpanishGP pic.twitter.com/anhkyJ92pk — Formula 1 (@F1) June 1, 2025

Як відомо, перемогу на Гран-прі Іспанії святкував гонщик Макларен Оскар Піастрі.