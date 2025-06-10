Заміна Ферстаппену готова: юний талант Ред Булл отримав суперліцензію

Пілот молодіжної програми Ред Булл Арвід Ліндблад отримав суперліцензію від ФІА.

Про це йдеться на сайті Формули-1.

Суперліцензія видається гонщикам, яким вже виповнилося 18 років. Вона необхідня для виступів у "королівських гонках". Для її отримання пілоти мають виконати певні умови.

Ред Булл попросив ФІА зробити виключення для Ліндблада, якому тільки 17 років, і Федерація пішла на зустріч.

"Розглянувши інформацію, надану на підтримку цього запиту, Всесвітня рада встановила, що пілот останнім часом постійно демонструє видатні здібності та зрілість у змаганнях з одномісних формульних автомобілів, і тому схвалила цей запит", – йдеться у заяві ФІА.

Завдяки цьому Ред Булл підготувався до потенційної дискваліфікації Макса Ферстаппена через перебір штрафних балів.

На даний момент Арвід Ліндблад виступає у своїй дебютній кампанії у Формулі-2 за команду Campos Racing. 17-річний британець посідає третє місце в особистому заліку, здобувши дві перемоги, перша з яких дозволила йому стати рекордсменом.