Президент Чехії працює фотографом на Гран-Прі Угорщини

Президент Чехії Петр Павел присутній на Гран-Прі Угорщини, яке проходить цього вікенду на трасі Хунгароринг.

Про це повідомляє Motorsport.

При цьому, Павел присутній на Гран-Прі Угорщини не в якості почесного гостя – він працює на змаганнях фотографом. Річ у тім, що фотографія є його хобі, а також політик є великим шанувальником автоспорту.

Для Павела це вже не перший досвід такого роду. Раніше він вже працював фотографом на MotoGP, 24 годинах Ле Мана та ралі-рейді Дакар.

Нагадаємо, кваліфікація Гран-Прі Угорщини відбулася напередодні. Перемогу в ній здобув пілот Макларена Ландо Норріс. Легендарний Льюїс Гамільтон із команди Феррарі отримав штраф у три позиції на старті гонки (неділя, 26 липня).